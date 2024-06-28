　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

買賣電腦「網銀突入帳200萬元」　他拒還下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

莊姓男子被指控將2個銀行帳戶提供給張姓詐團成員使用，導致A男損失200萬元，事後他拒絕返還，因而挨告。苗栗地院法官認為，經調查，莊男是自己將帳戶交給張男，事發當日查看網銀也發現有200萬元入帳，雖然他聲稱那是交易買賣電腦設備的費用，卻無法提出完整證據，最終不採信他的說詞，並裁定應全額返還A男損失的金錢。

▲▼提款機,ATM,提錢,取款,詐騙,薪水,理財,借錢,收入,支出,月光族,銀行,帳戶。（圖／記者周宸亘攝）有LOGO版，原編號2784228。

▲莊男聲稱將帳戶交給他人使用，是為了進行電腦設備買賣。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

A男在判決書中主張，2022年5月25日他受到張男以買賣黃金可以獲利為由詐騙，將200萬元匯入指定銀行帳戶，該帳戶是莊男的，莊男聲稱網銀遭人盜用，卻又在當日下午前往銀行將錢轉匯至另1個帳戶，接著便辦理銷戶，害他無法向法院聲請發還款項，莊男也拒絕返還這筆錢，他實在是沒有辦法了，這才決定提告。

而莊男經過法院合法通知，並未在言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。但經過檢警調查，莊男在另外幾起刑事案件中，曾坦言是自己將帳戶交給張男，目的是要進行電腦設備買賣；此外，他在接受警詢時聲稱，自己於2022年5月25日確診，因為客戶說要驗證身分，他交付提款卡、身分證與帳戶資料之後，客戶說已經匯款，查詢網銀，確實發現有200萬元入帳。

苗栗地院法官認為，莊男已經是成年人，具有一定的學識和社會經驗，應當知道詐團會利用人頭帳戶詐財，卻還是將自己的帳戶交給他人使用，況且除了此案之外，還有另外3人對他提告詐欺（結果為不起訴），他在這些案件中，對於交付帳戶的時間點說詞存在差異，他的證詞是否可信，顯然有疑慮。

法官表示，光是2022年5月22日至24日之間，莊男的帳戶突然多出1578萬多元，他怎麼可能沒有發現異狀，而且他提出的交易設備單據及對話紀錄，都是2021年5月、11月的事情，與本案的事發時間相距甚遠，對話紀錄也不完整，最終不採信他的說詞，並裁定他應該返還A男損失的200萬元，全案仍可上訴。

ET快訊
短今上《大集合》被水洗到素顏！　超巨半球看光
新冠中鏢「都是天選之人」感染原因曝！　網崩潰：都淪陷了
快訊／快截止了！　「3張千萬發票」沒人領
快訊／八里垃圾車撞電桿！駕駛腳變形卡車內　附近大停電
法官怒了！5億高中生配偶遭判1年6月　判刑理由曝
快訊／救護車出勤撞車！　整台掉進池塘
遺體還在冰櫃內！夏男遭判刑　5億高中生律師2關鍵回應

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

又是鋰電池惹禍！台東回收場火警「恐怖白煙狂冒」　警消緊急灌救

米克邦集資賣電競手機無法交貨！老闆四處躲　與女友吃火鍋險被擄

前女友擁新歡！醋男開車「來回3次」猛撞現任　冷笑：人我撞的！

又傳醫療暴力！暴力姊成「一拳超人」狠尻護理師下巴　原因曝

快訊／八里垃圾車自撞電桿！駕駛右腳變形卡車內　1497戶停電

買賣電腦「網銀突入帳200萬元」　他拒還下場慘了

高雄知名醫院有內賊！到職3天偷「瘦瘦針」轉賣賺20萬　下場慘了

快訊／救護車出勤途中「碰撞小客車」！整台衝進池裡　釀4傷送醫

重判夏男理由曝！為龐大財產濫用婚姻　法官怒：不得易科罰金

仁愛鄉冰雹狂砸半小時　150公頃蔬菜茶葉全毀...損失破億慘況曝

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

新觀音像吊掛出包慘斷頭！廟方花170萬重訂製＋求償

三寶鬼切被撞想發火　被後車狂飆髒話教訓

林襄單身中認「我個性有問題」

花蓮郵差頂烈日送信　疑中暑自摔昏迷倒地

大谷翔平開轟老東家　締造30隊全敲安紀錄

又是鋰電池惹禍！台東回收場火警「恐怖白煙狂冒」　警消緊急灌救

米克邦集資賣電競手機無法交貨！老闆四處躲　與女友吃火鍋險被擄

前女友擁新歡！醋男開車「來回3次」猛撞現任　冷笑：人我撞的！

又傳醫療暴力！暴力姊成「一拳超人」狠尻護理師下巴　原因曝

快訊／八里垃圾車自撞電桿！駕駛右腳變形卡車內　1497戶停電

買賣電腦「網銀突入帳200萬元」　他拒還下場慘了

高雄知名醫院有內賊！到職3天偷「瘦瘦針」轉賣賺20萬　下場慘了

快訊／救護車出勤途中「碰撞小客車」！整台衝進池裡　釀4傷送醫

重判夏男理由曝！為龐大財產濫用婚姻　法官怒：不得易科罰金

仁愛鄉冰雹狂砸半小時　150公頃蔬菜茶葉全毀...損失破億慘況曝

又是鋰電池惹禍！台東回收場火警「恐怖白煙狂冒」　警消緊急灌救

台北的房子貴又醜！廖人帥宣布買房失敗…列7點：耗費生命賺來的錢

日本搭電梯「他隨口問1句」　秒被認出是台灣人！全場炸樓

博愛座將改「優先席」　交通部：大眾運輸相關法規文字配合修正

印度機場屋頂坍塌！多輛車被壓1死6傷　「橫梁插車內」驚悚畫面曝

保單強制執行新指引！　鍾佳濱、黃珊珊合作完成「拆彈第一步」

「台北兒童藝術節」打造戶外樂園！百場免費活動　廣場突擊超驚喜

黑道爆當眾群毆「竟和黃明志、黃秋生有關」　超哥、草爺也在場！

寵物店開不成走上絕路　營業使用出租先完成地址審查

盧沙野再吐驚句「台灣是叛亂政權」：中國隨時有權驅逐這個政權

義大利整脊火辣的「療癒片」　就算聽不懂還是會靜靜地看完

社會熱門新聞

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

《大熱門》高中正妹命危　車禍畫面曝光！

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

三重婦去龍山寺拜拜坐錯車　慘死水泥車輪下

寵物店老闆「卡在這條」被逼上絕路！專家怒批

獨／起底皇池偷拍主嫌　GOGO哥成「台柱」

即／5億高中生案！配偶夏男假結婚遭判刑1年6月

五億高中生墜樓揭亂倫家醜　案情回顧

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

更多熱門

相關新聞

搬走宮廟香爐　男辯「神明答應的」

搬走宮廟香爐　男辯「神明答應的」

男子阿強（化名）被指控在2022年8月間偷走苗栗某宮廟的舊香爐，一審被判處拘役40日；但他不滿提出上訴，強調當時擲筊得到聖筊，神明答應讓他把香爐帶回家，當作結緣。不過，二審法官檢視證人證詞、監視畫面等證據之後，不採信阿強的說詞，最終裁定駁回，全案確定。

女涉性交易掰攝護腺保養　被闆娘打臉

女涉性交易掰攝護腺保養　被闆娘打臉

人夫愛的接送女同事1年　妻怒求償百萬

人夫愛的接送女同事1年　妻怒求償百萬

賣5包毒品賺9千　男被判刑30年8個月

賣5包毒品賺9千　男被判刑30年8個月

書記官疑過勞死！苗栗地院聲明全文曝

書記官疑過勞死！苗栗地院聲明全文曝

關鍵字：

苗栗地院

讀者迴響

熱門新聞

快訊／36歲台灣知名登山家　驚傳白朗峰墜崖250公尺身亡

快訊／36歲張元植墜崖身亡！最後身影曝光

即／曾上綜藝大熱門…高中正妹練機車出車禍命危

19歲女大生擔任獅子會會長：看看不一樣的世界

寵物店老闆亡　2樓屋主：一樣不簽

幫修陽台換同意書被打臉！網揪「是2個工程」

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

《大熱門》正妹被載去練車出事「吳宗憲首發聲」

知名中醫師突發心臟病猝逝！好友醫哀痛證實

女工被垃圾車撞進壓縮箱！翻7000頓垃圾找嘸人

《大熱門》高中正妹命危　車禍畫面曝光！

快訊／網紅主委涉毒　今晨收押禁見

隋棠女兒房「2.5坪內部照」完整曝光

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

10萬誰出的？寵物店女兒、2樓各說各話

更多

最夯影音

更多

失業爸攜女台中走回南投　中途累癱！暖警及時伸援

獨／愛爸陳屍寵物店 曾求鄰居放條生路｜20240627 ET午間新聞

41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」　淚揭取卵9次辛酸..初期「2度血崩」

毛孩吃不下！炎夏、高齡、牙疾都可能 獸醫師一招「濕+乾」搭配營養美味兼具

寵物店老闆亡...2樓屋主怒控　曝拒簽原因：修繕是自行出資

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面