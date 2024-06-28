買賣電腦「網銀突入帳200萬元」　他拒還下場慘了

記者黃翊婷／綜合報導

莊姓男子被指控將2個銀行帳戶提供給張姓詐團成員使用，導致A男損失200萬元，事後他拒絕返還，因而挨告。苗栗地院法官認為，經調查，莊男是自己將帳戶交給張男，事發當日查看網銀也發現有200萬元入帳，雖然他聲稱那是交易買賣電腦設備的費用，卻無法提出完整證據，最終不採信他的說詞，並裁定應全額返還A男損失的金錢。

▲莊男聲稱將帳戶交給他人使用，是為了進行電腦設備買賣。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案當事人無關。）

A男在判決書中主張，2022年5月25日他受到張男以買賣黃金可以獲利為由詐騙，將200萬元匯入指定銀行帳戶，該帳戶是莊男的，莊男聲稱網銀遭人盜用，卻又在當日下午前往銀行將錢轉匯至另1個帳戶，接著便辦理銷戶，害他無法向法院聲請發還款項，莊男也拒絕返還這筆錢，他實在是沒有辦法了，這才決定提告。

而莊男經過法院合法通知，並未在言詞辯論期日到場，也沒有提出任何書狀聲明或陳述。但經過檢警調查，莊男在另外幾起刑事案件中，曾坦言是自己將帳戶交給張男，目的是要進行電腦設備買賣；此外，他在接受警詢時聲稱，自己於2022年5月25日確診，因為客戶說要驗證身分，他交付提款卡、身分證與帳戶資料之後，客戶說已經匯款，查詢網銀，確實發現有200萬元入帳。

苗栗地院法官認為，莊男已經是成年人，具有一定的學識和社會經驗，應當知道詐團會利用人頭帳戶詐財，卻還是將自己的帳戶交給他人使用，況且除了此案之外，還有另外3人對他提告詐欺（結果為不起訴），他在這些案件中，對於交付帳戶的時間點說詞存在差異，他的證詞是否可信，顯然有疑慮。

法官表示，光是2022年5月22日至24日之間，莊男的帳戶突然多出1578萬多元，他怎麼可能沒有發現異狀，而且他提出的交易設備單據及對話紀錄，都是2021年5月、11月的事情，與本案的事發時間相距甚遠，對話紀錄也不完整，最終不採信他的說詞，並裁定他應該返還A男損失的200萬元，全案仍可上訴。