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社會 社會焦點 保障人權

按摩女涉性交易掰「攝護腺保養」　老闆娘打臉：我們店沒這個

記者黃翊婷／綜合報導

女子小美（化名）原本在某生活館擔任服務小姐，去年6月間為喬裝成男客的警員提供按摩時，主動詢問是否要加購半套服務，結果當場被逮。事後小美聲稱自己說的是「攝護腺保養」，但被自家老闆娘打臉「店內沒有提供攝護腺保養服務」，最終被苗栗地院法官依偽證罪判處有期徒刑3個月，緩刑2年。

▲桃園市某色情按摩館越女提供「打手槍」服務遇臨檢，陳姓負責人被判刑2個月。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲小美聲稱，半套服務是指攝護腺保養。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，小美去年6月間為喬裝成男客的警員進行按摩時，主動提及攝護腺排毒服務，價錢為2000元，當警員追問是否為「半套服務」時，她回答對；警員一聽立即假裝要去上廁所，實際上則是通知其他警員進入店內臨檢，並將老闆娘、櫃檯人員、服務人員逮捕。

小美在接受檢察官偵訊時，謊稱自己跟警員說的是90分鐘1500元服務，包含指壓、油壓，警員詢問有沒有其他服務，她才說出攝護腺保養加500元，這跟一般半套性交易不同，只是排毒而已。

然而，老闆娘和櫃檯人員均表示，店內沒有提供攝護腺保養服務，「我們也不知道攝護腺要怎麼保養。」後來老闆娘和櫃檯人員被依意圖營利使人為性交及猥褻罪送辦，小美則被依偽證罪送辦。

苗栗地院法官認為，小美在接受檢察官訊問時，已經知曉偽證的罪責和嚴重性，卻還是對案情重要關係事項做出虛偽陳述，行為確實不應該，但考量到她已經在法院審理期間坦承犯行，尚有悔意，最終依偽證罪判處她有期徒刑3個月，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，還要提供60個小時的義務勞務。

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