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逆轉！郭婞淳奪金推手涉詐領健保　「護國神醫」林聖章二審判無罪

▲▼高雄減重名醫林聖章竟指使護理師為病患看診。（圖／翻攝自診所臉書）

▲高雄減重名醫林聖章涉指使護理師替病患看診，二審大逆轉判無罪。（圖／翻攝自診所臉書）

記者黃資真／高雄報導

減重名醫林聖章因擔任台灣奧亞運國家隊隊醫，協助戴資穎、郭婞淳等名將奪牌，被譽為「護國神醫」，去年卻爆出林在開設的家醫診所，指示陳姓護理師假扮女醫師替病人看診開藥，詐取健保費2萬8409元，一審分別被判10月、7月；上訴二審結果大逆轉，判決2人無罪。

判決指出，林聖章為家庭醫學科專科醫師，在高雄開設一間診所，診所營收除健保給付占6成外，其餘4成是自費減重課程，收費方式為2500元上4次減重課程，不包含額外購買營養品，因效果顯著，民眾紛紛慕名而來。

林卻指示陳姓女護理師替病患看診、開藥，並由他在電子病歷記載病患姓名、就醫日期、疾病名稱及開立藥物品名等資料，同時虛偽記載看診結果，再指示不知情診所人員依據上開病例資料，按月向健保署申報醫療費用，總計詐領2萬8409元。

審理時林辯稱，協助病患看診的人是包含他在內的醫師們，陳女只是護理師；陳女也強調，他不曾在診間替病患看診；辯護律師則表示，陳女是護理師兼個案管理師，另擔任減重課程小隊長，因業務業務需要而在有醫師在場的情況下在診所替病患做營養諮詢或檢傷分類，非執行醫療業務。

一審法官根據7位病患證詞，一致證稱陳女會在診間詢問他們身體有何不適，聽取他們的症狀後隨即開藥物讓他們帶回家按時服用，此舉等同於醫療行為，審酌2人皆否認犯行，耗費司法資源，但看診病患僅7位、次數約百次，詐得醫療費用也已扣還，依非法執行醫療業務罪處林10月、陳女7月有期徒刑；全案上訴後，高雄高分院認為檢方提出的證據不足，逆轉改判無罪。全案仍可再上訴。

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