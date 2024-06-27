快訊／百萬奧古斯塔重機飆速！路口撞機車釀3傷　轎車衰被波及

▲市價百萬的奧古斯塔重機發生車禍。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市鳳山區今(27日)晚間發生一起車禍，一部要價百萬的重型機車與一部機車發生碰撞，導致2名騎士及1名機車乘客倒地受傷，事故還波及到一部自小客車。

事故發生在27日晚間8點多，警消獲報，鳳山區曹公路、鳳岡路口發生一起交通事故，有3名男子倒地受傷。消防局出動人車前往救援，發現余姓男騎士臉部等處受傷、舒姓男子左腳受傷、張姓男乘客臉部受傷，分送往長庚醫院、802醫院救治。

▲▼舒姓男子搭載張姓男子騎乘機車遭撞，劉姓男子的轎車衰遭殃。（圖／記者許宥孺翻攝）

警方調查，當時26歲余姓男子騎乘重型機車由曹公路南往北方向行駛，30歲舒姓男子則從鳳崗路東向西方向行駛，兩部車於路口發生碰撞，導致2名騎士紛紛摔車倒地，而舒男後座搭載的31歲張姓男乘客也受傷，不過3人無生命危險。

警方指出，余姓男子的重機車倒地後，再滑行碰撞到61歲劉姓男子的自小客車。初步肇事原因研判為重機車支道未讓幹道，另大型重機行經路口未減速，不過詳細肇責仍待交通大隊釐清判斷。

據悉，肇事重機為義大利精品重機品牌奧古斯塔，車款為2018 MV Agusta Brutale 800 RR ABS，市售價格約100萬。

▲車禍現場一片狼藉。（圖／記者許宥孺翻攝）