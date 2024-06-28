博愛座改為「優先席」！社家署預告修法草案　擴大適用對象

▲社家署預告修正草案，博愛座擬更改為優先席。（示意圖／ETtoday資料照）

記者張乃文／台北報導

博愛座議題爭議頻傳，衛福部社家署今（28）日預告修正「身心障礙者權益保障法」第53條草案，內容說明，為與國際接軌，並落實該座位設置原意「優先禮讓給有需要者乘坐」，擬具本法第53條修正草案將「博愛座」修正為「優先席」，並將優先乘坐博愛座對象之老弱婦孺修正為其他實際需要者，且為及早施行，縮短公告期間為7日。

衛福部社家署今預告修正「身心障礙者權益保障法」第53條草案。內容說明，為回應近日博愛座爭議事件，落實該座位設置緣由，因應需求族群日漸增加，彰顯其重要性， 並應優先禮讓給有需要者乘坐精神，共同促進平等友善大眾運輸服務環境，爰參考英國、法國及日本，均有設置類似我國「博愛座」， 供身心障礙、行動不便、孕婦和老人優先乘坐，其用語為優先席(Priority seats)。

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為與國際接軌，並落實該座位設置原意係優先禮讓給有需要者乘坐，擬具本法第53條修正草案，將「博愛座」修正為「優先席」，並將優先乘坐博愛座對象之老弱婦孺修正為其他實際需要者。另外，為及早施行，縮短公告期間為7日。

社家署副署長張美美提到，近期各界相當關心這項議題，博愛座也引起大家討論，因此縮短公告為7日。修正部分，參考其他國家都是使用「優先席」，因此在法律名稱上也討論為將博愛座更為「優先席」；另外適用對象部分，希望可以給實際有需要的人，也就是擴大對象使用。