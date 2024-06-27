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食藥署長吳秀梅疑遭拔官　業界盛傳中醫大藥學院長莊聲宏7／1接任

▲▼食藥署署長吳秀梅。（圖／記者洪巧藍攝）

▲食藥署署長吳秀梅。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

輸液缺藥風波延燒，衛福部食藥署長吳秀梅屢屢遭立委質疑不適任，甚至傳出賴清德總統震怒承諾「撤換失職官員」，今日下午衛福部長邱泰源才針對此事回覆「完全杜撰、子虛烏有」。然而藥界今晚就盛傳吳秀梅即將卸任，中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏將於7月1日接新任食藥署長。邱泰源、吳秀梅等人晚間皆聯繫不上，未證實此事。

▲▼藥界盛傳中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任。（圖／翻攝自Facebook）

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▲藥界盛傳中國醫藥大學藥學院院長莊聲宏接任。（圖／翻攝自Facebook）

根據中國醫藥大學學院介紹，莊聲宏專業領域為包含新藥開發、抗癌藥作用機轉、基因治療、分子技術，其相關經歷皆在學界。

中國醫藥大學藥學系台北市系友會晚間先在臉書po出「狂賀！中國醫藥大學藥學院莊聲宏院長7/1擔任衛福部食藥署署長」，經過瞭解，業界內早已盛傳此事，藥師公會理事長黃金舜晚間受訪證實，他在今日下午3時接獲消息，隨後在下午4時與莊聲宏通過電話，當時他對莊說「食藥署長這個位子會很辛苦，心理要有所準備」對方也清楚衛福部食藥署的狀況要有準備，會有所覺悟。

黃金舜說，莊聲宏在中國醫藥大學任教時間長，和藥師團體經常碰面，做事認真、有責任感，現讚現在食藥署有輸液問題，還有缺藥問題，他上任後要面對這些一定會格外辛苦。尤其他過去在學界為主，未來擔任食藥署長工作，要面對的不會只有藥界，是各界都要，甚至還有立法委員，這個處理會很不同，應要在很快時間適應。

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