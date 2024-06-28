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新冠中鏢「一問都是天選之人」　感染原因曝！網崩潰：都淪陷了　

▲▼口罩、人潮。（圖／記者屠惠剛攝）

▲天選之人確診，幾乎都是被家人傳染的。（示意圖／記者屠惠剛攝）

網搜小組／劉維榛報導

又一波天選之人中鏢！國內進入第六波疫情，目前還在上升中，胸腔內科醫師蘇一峰透露，發現最近確診的人，許多都是天選之人，且幾乎是被家人傳染的，「現在學校與工作場合的病毒到處傳遍！」此外，天氣太熱，導致民眾戴不住口罩，躲在密閉空間吹冷氣，反而增加互相傳染機會。

蘇一峰在臉書提到，最近好多新冠病人，「本來是天選之人，結果又中鏢了」，他一問之下，發現多人是家庭內互相傳染的，去上班上課的年輕人先確診，回家再傳染給長輩、親人。

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蘇一峰提醒，現在學校與工作場合的病毒到處傳遍，但是不會因為有感染就停班停課，尤其長者要特別要小心。

至於為何「夏天超熱結果反而疫情大流行？」蘇一峰解釋，以前冬天會呼吸道疾病大流行的原因是，天氣冷想躲在室內避寒，人際接觸後增加傳染，但台灣目前則是夏天到戶外太熱了，大家都想躲在室內吹冷氣，加上關上窗戶，「所以反而增加互相傳染的機會，太熱了口罩也戴不住！」

底下網友熱議，「年輕人都不想戴口罩真，傷腦筋」、「很多天選之人是因為之前都沒有驗」、「打滿六劑+隨身酒精，撐了那麼多年也是中了，因為在外吃飯餐廳內一樣感染」、「反正現在沒有太多的限制，很容易就被傳染到，老人小孩抵抗能力低，傳染到就麻煩了」、「托嬰中心整個淪陷，所以連家長都淪陷」、「我3月就二確了，一樣三天三夜喉嚨痛爆加發燒」、「最近這一波真的有誇張到，天氣熱班級可以開冷氣，結果大家交叉感染」。

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