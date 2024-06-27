11歲女童確診+黴漿菌高燒39.7度　尿有酸腐味...再揪染罕菌

▲11歲女童確診+黴漿菌高燒39.7度，尿有酸味再揪染罕菌。（圖／烏日林新醫院）



記者游瓊華／台中報導

彰化一名11歲彭小妹日前深夜高燒不退至39.7°C，出現咳嗽、流鼻涕、頻尿情況，家長將孩子帶到急診就醫，確定罹患新冠肺炎合併黴漿菌感染及左側篩竇鼻竇炎，但讓醫師驚訝的是，因女童尿液竟然有腐敗、臭酸味，進一步檢驗，揪出院內首例感染「犬巴斯德菌」的個案，且不只女兒，連媽媽也感染犬巴斯德菌及泌尿道感染，疑似被家中寵物感染，母女一同接受抗生素治療10天，終於順利康復出院。

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▲女童尿液培養48小時，發現滿滿白色「犬巴斯德菌」。（圖／烏日林新醫院）



烏日林新醫院過敏免疫科主任暨小兒科醫師賴永清分析指出，彭小妹的尿液混濁有異味，檢驗出亞硝酸鹽陽性代表有泌尿道感染，結晶體有三磷酸鹽及細菌，顯示出有泌尿道感染，隨後尿液培養3日發現感染「犬巴斯德菌」。

不僅彭小妹，彭母也有氣喘發作，尿液同樣培養出犬巴斯德菌，醫師一問才發現這對母女近期都有犬隻接觸史。感染犬巴斯德菌高危險群多為免疫功能低下者，雖然彭小妹與媽媽並無免疫功能不全，屬於機會感染，感染犬巴斯德菌同時會有泌尿道感染，常見有發燒、頻尿、排尿灼熱、排尿疼痛等症狀，如果都沒有接受治療，恐會引起腎盂腎炎，最嚴重會導致敗血症及死亡。

▲女童住院多日後，終於康復出院。（圖／烏日林新醫院）



犬巴斯德菌為人畜共通傳染的病原體，主要寄生在貓狗禽類、嚙齒動物的口腔齒齦部、鼻咽呼吸道及腸胃道，臨床上較少發現傳播給人類，但人類會感染通常是因為被動物抓傷、咬傷或親密接觸，引起傷口或軟組織感染。

賴永清建議，如果是免疫力不全者如：兒童、糖尿病肝硬化、慢性肺炎或腎臟疾病等族群，都避免跟寵物過度接觸及養成良好的衛生習慣，若是出現在不明原因的感染，人畜共通傳染病應當加以考慮。