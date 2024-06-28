新一代偷拍狂魔GOGO哥！至少上傳17部海削　「湯屋系列」成扛壩子

▲北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」爆出偷拍案，共4男6女受害。（圖／記者黃宥寧攝）

突發中心／台北報導

北投皇池溫泉會館今年3月爆出偷拍案，多部私密偷拍影片從地下情色論壇「創意私房」流出，多達4男6女受害。檢警偵辦後，於6月中旬拘提涉嫌偷拍的主嫌「GOGO哥」L男，訊後遭法官裁定收押。據調查，GOGO哥以ID「upupskirtsgogo」活躍於創意私房論壇，並以「原創湯旅」系列偷拍影片一躍成為新一代的論壇扛壩子；檢方調查，L男至少上傳多達17部偷拍影片，並藉此販售牟利，不排除還有更多受害者。

地下情色論壇「創意私房」於2012年創立，標榜絕對真實、非演出，俗稱「台版N號房」，內部充斥非法偷拍、兒少色情影片以及特殊癖好影片，拍攝者將影片上傳，並吸引用戶加入會員付費購買解鎖影片牟利，還創立版主與會員「分潤制」，高級會員只要給的錢夠多，甚至還能夠指定條件，影片拍攝者會用盡一切手段滿足高級會員的「願望」。

由於非法色情影片太過猖獗、高調，創意私房逐漸成為檢警重點目標，經多次掃蕩、逮捕包括警察、法官、律師親兒、以及老師等多名上傳、管理影片謀利者到案後，創意私房一度轉趨沉寂低調，直到此次爆發皇池偷拍案、以及藝人黃子佼遭爆是創意私房高級會員，該地下論壇才再次被推上風口浪尖。

▲檢警前往皇池採證。（圖／記者黃宥寧攝）

士林地檢署從皇池偷拍案出發，指揮刑事局展開追查，在溯源虛擬貨幣金流後，鎖定關鍵的L男涉案，並於6月中旬將其拘提到案。初步了解，L男在論壇以ID「upupskirtsgogo」於2023年7月12日創建〈Argos原創湯旅〉帖子，並陸續發布多達17部影片，內容包括皇池湯屋情侶偷拍、多人混戰、女女性愛影片等，並憑藉該帖一躍成為創意私房新一代扛壩子，不法影片還引起其他下游覬覦，在付費下載影片後，分割成多部較短片段，再轉傳到LINE、電報等成人群組內分享，或再製上傳其他色情論壇牟利。

據悉，L男早已是北部地區知名的偷拍慣犯，2019年就曾自製「雨傘攝影機」，並前往北市東區百貨公司偷拍櫃姐、或短裙路人的裙底風光，並於當年6月遭到警方逮捕，訊後依害秘密罪嫌移送法辦，並被判刑1月，得易科罰金，後L男繳納3萬元後就脫身，並再度犯下皇池偷拍案。

檢警初步釐清，L男喬裝成溫泉餐廳用餐的消費者，趁店員不注意時，藏匿在樹叢中，持手機貼在湯屋竹圍籬上，並透過縫隙拍下多部情侶泡湯片。檢警6月中旬循線拘提L男到案時，他還矢口否認涉案，但檢警根據網路影片細節資訊，以及L男手機鑑識，確認檔案就是L男持手機偷拍，認定其犯後態度不佳、飾詞狡辯，遭檢方聲押獲准。

此外，本案還有8人因涉及購買、或下載偷拍影片而到案，經警搜索查扣相關事證後移送地檢署複訊；檢警調查，偷拍影片除了上傳到創意私房外，也遭外流到知名「霸社」和LINE情色群組，檢警搜索拘提對象都是以有牟利、公然上傳影像為拘提搜索對象、案件不排除還有更多影片、以及更多人涉案。

▼L男佯裝成顧客，躲在竹圍籬後方持手機偷拍情侶泡湯，並上傳影片牟利，手段下流且惡劣。（圖／記者黃宥寧攝）