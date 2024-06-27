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皇池溫泉偷拍案主嫌L男遭拘提！有偷拍前科+到案裝傻　女檢怒聲押

▲▼ 北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」又傳偷拍外流。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」遭歹徒偷拍私密影片外流。（圖說下同／資料畫面）

突發中心／綜合報導

隨著黃子佼下載非法兒少色情影片讓沉寂一段時間的地下色情論壇「創意私房」引發社會關注，之後又發生北市北投區皇池溫泉偷拍案件，目前包含士林、台中地檢署及刑事局均針對相關案件進行追查，據傳6月中旬檢警發動拘提搜索行動，並逮捕北投皇池溫泉偷拍案的關鍵涉嫌人L男到案，並起獲10多段L男涉嫌偷拍溫泉區情侶泡湯的裸露性愛影片，目前查扣關鍵L男手機並進行數位鑑識中、以釐清究竟有多少被害民眾遭偷拍。

檢警鑒於涉嫌偷拍皇池溫泉情侶私密性愛影片，且犯後將影片上傳到俗稱「台版N號房」的地下非法情色論壇「創意私房」販售牟利，本來近年包含台北、台中地檢署以針對創意私房進行多次掃蕩，並逮捕包含警察、法官、律師親兒及老師等多名上傳、管理販售影片牟利的惡狼到案，創意私房漸趨低調。

直到黃子佼遭北市婦幼隊搜索，發現他電腦中有從創意私房購買的非法兒少色情影片，甚至黃子佼本人也是創意私房的高級會員，士林地檢署從北投區皇池 溫泉偷拍案出發，指揮刑事局偵九大隊追查。警方溯源追查虛擬貨幣金流後，鎖定關鍵L男涉案。

▲▼ 北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」又傳偷拍外流。（圖／記者黃宥寧翻攝）

但檢警六月中旬L男到案後否認涉案，但檢警根據網路資訊及范嫌手機進行初步鑑識，釐清檔案確定是L男持手機在溫泉飯店的湯屋窗外偷拍，L嫌因犯後態度不佳並飾詞狡辯，遭檢察官認定犯後態度毫無悔意，遭檢察官聲押獲准。

其餘到案8人因涉及購買創意私房論壇的兒少影片、或購買下載上述溫泉區的偷拍影片，遭檢警搜索查扣相關事證後移送地檢署複訊。據了解，這些影像拍攝地點都在同一間湯屋，犯嫌透過手機貼窗偷拍、或藏匿樹叢中偷拍泡湯民眾影像，包含全裸泡湯及情侶接吻愛撫等私密畫面，除了上傳創意私房外，也遭外流到知名「霸社」和LINE情色群組，檢警搜索拘提對象都是以有牟利、公然上傳影像為拘提搜索對象、案件不排除還有更多涉案人。

▲▼ 皇池總經理針對偷拍事件出面回應 。（圖／記者黃宥寧攝）
▲北投溫泉會館「皇池溫泉御膳館」遭歹徒侵入偷拍，業者無奈出面說明。（圖／資料畫面）

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