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澎湖男疑獨自「照海」出意外　倒臥海邊無呼吸心跳！送醫搶救中

▲▼澎湖男疑獨自「照海」出意外　倒臥海邊無呼吸心跳！送醫搶救中。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲澎湖男倒臥海邊無呼吸心跳，被送醫搶救。（圖／記者柯沛辰翻攝）

記者柯沛辰／綜合報導

澎湖縣馬公市五德里威靈宮後方海域27日晚間傳出一名男子倒臥岸邊，被發現時已無呼吸心跳，消防人員到場後立刻實施CPR，並將人送往三軍總醫院澎湖分院救治，目前尚在搶救中。

澎湖縣消防局27日晚間8點44分接獲民眾報案，稱一名男子倒臥在威靈宮後方海域岸邊，疑似已無生命跡象。消防局獲報後，立即出動澎南分隊3車5人前往現場，並通知警察局及第十三巡防區派員配合處理。

消防人員到場後回報，地點在威靈宮後方海域往西約300公尺處岸際，患者是69歲王姓男子，馬公市人，身邊還放有鉤子、面鏡、附有保麗龍之魚簍等漁具，疑似是從事捕撈活動時出意外，但詳情仍待釐清。

▲▼澎湖男疑獨自「照海」出意外　倒臥海邊無呼吸心跳！送醫搶救中。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲王男身邊放有鉤子、面鏡，疑似要「照海」在潮間帶進行捕撈活動。（圖／記者柯沛辰翻攝，下同）

由於王男已無呼吸心跳，救護人員緊急給予BVM（正壓輔助呼吸）、CPR、使用AED（不建議電擊）及自動心肺復甦機（MCPR）等處置，於晚間9點29分將人送往三軍總醫院澎湖分院急救。

對此，消防局呼籲，民眾從事「照海」（編按：利用漲退潮，在晚間配備頭燈、光照設備，於潮間帶進行捕撈）等潮間帶捕撈活動時，應偕伴同行，遇有事故才能相互照應，確保安全。

▲▼澎湖男疑獨自「照海」出意外　倒臥海邊無呼吸心跳！送醫搶救中。（圖／記者柯沛辰翻攝）

▲▼澎湖男疑獨自「照海」出意外　倒臥海邊無呼吸心跳！送醫搶救中。（圖／記者柯沛辰翻攝）

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