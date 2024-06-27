偷揍高齡嬤再拔呼吸器！落跑懷孕爆哭喊冤　狠心看護下場曝

▲印尼籍27歲阿莉（化名）來台當家庭看護，卻涉拉扯臥病在床阿嬤呼吸器、虐打，雇主憤而報警，檢方依傷害等罪起訴。（示意圖／取自免費圖庫／pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

北市1名印尼籍看護工阿莉（化名），負責照護患病的80多歲奶奶，但她卻用力扯掉奶奶呼吸器鼻氧管及虐打，甚至不顧奶奶行動不便，長期臥床生活無法自理情況，將奶奶丟棄在家落跑，雇主發現後報警，檢方依法起訴。法院審理時，阿莉爆哭否認犯行，並表示自己需要在台灣賺錢。士林地院今（27）日宣判。

法院審理後，今依傷害罪判處拘役50日；又犯違背義務遺棄罪，處有期徒刑6月，均可易科罰金，執行完畢或赦免後，驅逐出境。

27歲阿莉為奶奶家人合法招聘來台任家庭看護，並在奶奶士林住家從事照護。豈料2020年5月8日、24日、31日及6月1日，阿莉卻徒手用力拉扯掉奶奶呼吸器鼻氧管，甚至以不詳方式虐待奶奶，導致奶奶左前額、背部及大腿內側受有瘀青。

狠心的阿莉明知奶奶罹病而行動不便，長期臥床生活無法自理，是無自救能力的人，卻在2020年6月1日凌晨，不顧奶奶生命，擅自離開住處，導致奶奶因無人照顧而受有生命危險，經奶奶家人返家遍尋不著阿莉，緊急報警處理。

奶奶家人查看家中監視器，發現阿莉多次對奶奶施虐，不僅造成瘀青，甚至額頭、右耳垂、前胸、上下肢及腳踝等處皮膚受有破損等傷害，奶奶家人不敢相信最愛親人竟被如此對待，除報警也對落跑的阿莉提告。令人難過的是，高齡的奶奶於案發一段時日後離世與家人永別。

檢警據監視器畫面、阿莉自白、診斷證明書等，依4次傷害及違背義務遺棄等罪將她提起公訴，犯意各別，行為互殊，建請法院分論併罰。

案發後，阿莉挺著大肚被送往移民署南投收容所，日前開庭她抱著幼嬰爆哭否認犯行，並表示自己需要待在台灣賺錢，因為在印尼的母親得痔瘡需要錢開刀，因為孩子爸爸跑掉了，自己現在得獨自一人照顧孩子，旁聽的老奶奶家屬見她委屈模樣，也痛批她一再說謊。