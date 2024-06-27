單親爸酷刑虐女兒「壓頭沖水罵廢物」　他喊：正常管教...下場曝

▲北部一名狠心單親父親命女兒罰站半蹲，又不讓女兒上學，甚至將頭按壓於水龍頭下方沖水。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

童年蒙上陰影！北部一名單親爸指導13歲女兒功課時，僅因未達其要求，命半蹲罰站到半夜，不讓她上學，更在爭吵時將女兒頭按壓於廚房水龍頭下方沖水，不僅禁女兒還辱罵「神經病、廢物」，女兒事後找母親求助才脫離魔掌，報警處理。狠父被依法起訴，士林地院今（27）日宣判，依妨害兒童發育罪判處拘役55日，可易科罰金5萬5000元。

判決指出，2020年該名父親與12歲女兒安安（化名）同住，但他在指導女兒功課時，僅因未達其要求，命從晚上9點罰站、半蹲到翌日凌晨2時許，命令安安不得休息、睡覺。

同年11月26日，父親不滿學校通報社會局安安遭罰半蹲，認校方輕易相信女兒說詞，拒讓女兒上學；同年12月間某日，父女倆發生爭執，父暴怒徒手將安安的頭部按壓於廚房水龍頭下方沖水，並將全身濕透的安安趕到頂樓。

屢施暴的父親，同年12月6日又以身體重壓女兒，欲將人趕出家門，還將女兒養的寵物拿到窗邊傾斜，威脅女兒要聽話，甚至不讓女兒上學，向學校謊稱「安安要去媽媽家，從今天起不會再去學校」，安安與媽媽見面後不肯回家，反而躲在住家1樓置物間睡覺。

事後，狠父將安安拘禁在屋內，不斷出言辱罵，再以電蚊拍揮打其身體，安安嚇到躲進桌子下，父親抓狂嗆「我要把桌子翻掉把妳抓出來」，並將家中鑰匙拿走，讓安安無法進家門。

可憐的安安一人深夜逗留在超商，並鼓起勇氣向超商店員借電話聯絡媽媽，母親得知一切決定不再隱報警提告。

父親挨告後向檢警稱「如果這麼嚴重，為何這麼晚才想到」，根本是女兒要玩不服管教，甚至離家又愛說謊，自己所為都是正常管教，甚至反問「如果小孩一直騙你，半夜玩手機，戒不掉，怎可能不生氣？」

安安老師作證說，安安曾提及被爸爸罰半蹲到半夜，甚至還被以寵物威脅。檢警據相關證人證述、保護令等，認安安被父親7次不當對待並無說謊，依強制、妨害兒童發育等罪起訴惡父。