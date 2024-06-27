　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

單親爸酷刑虐女兒「壓頭沖水罵廢物」　他喊：正常管教...下場曝

▲桃園市李姓男子去年1月間清晨6時許，騎車發現高中女生獨自上學，竟強拉女生至田間親吻猥褻，女生猛抓李男臉部反擊才免於繼續受害。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲北部一名狠心單親父親命女兒罰站半蹲，又不讓女兒上學，甚至將頭按壓於水龍頭下方沖水。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者黃宥寧／台北報導

童年蒙上陰影！北部一名單親爸指導13歲女兒功課時，僅因未達其要求，命半蹲罰站到半夜，不讓她上學，更在爭吵時將女兒頭按壓於廚房水龍頭下方沖水，不僅禁女兒還辱罵「神經病、廢物」，女兒事後找母親求助才脫離魔掌，報警處理。狠父被依法起訴，士林地院今（27）日宣判，依妨害兒童發育罪判處拘役55日，可易科罰金5萬5000元。

判決指出，2020年該名父親與12歲女兒安安（化名）同住，但他在指導女兒功課時，僅因未達其要求，命從晚上9點罰站、半蹲到翌日凌晨2時許，命令安安不得休息、睡覺。

同年11月26日，父親不滿學校通報社會局安安遭罰半蹲，認校方輕易相信女兒說詞，拒讓女兒上學；同年12月間某日，父女倆發生爭執，父暴怒徒手將安安的頭部按壓於廚房水龍頭下方沖水，並將全身濕透的安安趕到頂樓。

屢施暴的父親，同年12月6日又以身體重壓女兒，欲將人趕出家門，還將女兒養的寵物拿到窗邊傾斜，威脅女兒要聽話，甚至不讓女兒上學，向學校謊稱「安安要去媽媽家，從今天起不會再去學校」，安安與媽媽見面後不肯回家，反而躲在住家1樓置物間睡覺。

事後，狠父將安安拘禁在屋內，不斷出言辱罵，再以電蚊拍揮打其身體，安安嚇到躲進桌子下，父親抓狂嗆「我要把桌子翻掉把妳抓出來」，並將家中鑰匙拿走，讓安安無法進家門。

可憐的安安一人深夜逗留在超商，並鼓起勇氣向超商店員借電話聯絡媽媽，母親得知一切決定不再隱報警提告。

父親挨告後向檢警稱「如果這麼嚴重，為何這麼晚才想到」，根本是女兒要玩不服管教，甚至離家又愛說謊，自己所為都是正常管教，甚至反問「如果小孩一直騙你，半夜玩手機，戒不掉，怎可能不生氣？」

安安老師作證說，安安曾提及被爸爸罰半蹲到半夜，甚至還被以寵物威脅。檢警據相關證人證述、保護令等，認安安被父親7次不當對待並無說謊，依強制、妨害兒童發育等罪起訴惡父。

ET快訊
失業爸帶8歲女「台中走回南投」太鼻酸　警所湧關心電話
愛爸陳屍寵物店無人知！群狗哀鳴狂吠　女友下樓驚見悲劇
T-ara芝妍2年婚驚爆破滅！教練直播爆：聽說離婚了　網震撼
快訊／守宮女大生道歉了！　壽司郎：仍會提告
台八女神遭變態醫「架脖子強吻」！　她嚇壞：完全動不了
獨／鄰居搞失蹤開店受阻！愛爸陳屍寵物店　3刀男黑化原因曝
快訊／4人受困花蓮瓦拉米山區！　1死1意識模糊
疑高溫炎熱！台中2雙B車起火燒爛　車內別放這些物品

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

找到了！宜蘭大溪國小露營老翁失蹤6天　南方澳沙灘發現遺體

投資170萬全沒了！向家人借62萬再加碼　彰化女與警合作逮車手　　

粗心女看護害病翁二度中風　被判刑卻免賠200萬理由曝光

守宮「照X光可能變白癡」？高中生公審獸醫「沒醫德」挨告獲免賠

新北男持鐵條狠K流浪犬！牠哀嚎逃離仍遭追打　動保處開罰1.5萬

愛爸陳屍寵物店無人知！群狗一早哀鳴狂吠　女友聞聲下樓驚見悲劇

失業爸帶8歲女「台中走回南投」太鼻酸　警所湧入關心電話

賓士超市停車「暴衝鏟翻古董皮卡」超扯畫面曝　2車主都心痛

夫偷吃別人老婆互傳「被抓到我更暈了」　妻氣炸告討百萬

快訊／闆娘炒菜「沒關爐火就去接電話」　板橋便當店起火3人送醫

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

找到了！宜蘭大溪國小露營老翁失蹤6天　南方澳沙灘發現遺體

投資170萬全沒了！向家人借62萬再加碼　彰化女與警合作逮車手　　

粗心女看護害病翁二度中風　被判刑卻免賠200萬理由曝光

守宮「照X光可能變白癡」？高中生公審獸醫「沒醫德」挨告獲免賠

新北男持鐵條狠K流浪犬！牠哀嚎逃離仍遭追打　動保處開罰1.5萬

愛爸陳屍寵物店無人知！群狗一早哀鳴狂吠　女友聞聲下樓驚見悲劇

失業爸帶8歲女「台中走回南投」太鼻酸　警所湧入關心電話

賓士超市停車「暴衝鏟翻古董皮卡」超扯畫面曝　2車主都心痛

夫偷吃別人老婆互傳「被抓到我更暈了」　妻氣炸告討百萬

快訊／闆娘炒菜「沒關爐火就去接電話」　板橋便當店起火3人送醫

大陸商務部：對歐盟「甲苯胺」續徵反傾銷稅

日本首例！中國女「騎電動行李箱」路上趴趴走　無照駕駛被送辦

妮可基嫚合體15歲女兒完美複製神基因！惡魔「米蘭達」現身網看呆了

新冠、流感、諾羅發威「台灣仍缺藥」　國民黨：衛福部在幹嘛？

找到了！宜蘭大溪國小露營老翁失蹤6天　南方澳沙灘發現遺體

卓榮泰副署國會改革修法　行政院：接受法律是無庸置疑

杭州主教獲教宗任命　就職強調「堅持天主教中國化」

高虹安拜會立院國民黨團　韓國瑜現身：財劃法確實有不公之處

患病救治無效花蓮老樟樹捐軀　化身彈珠台+存錢筒...遺愛人間

搶打Novavax疫苗！北市剩750劑「本周打完」　台大醫院已沒得約

俄國貓咪突然學會邪惡笑容　秒露出「渣男壞笑」電到網友

社會熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

台版《黑暗榮耀》！她國中被霸凌15年後暴打老同學

夏克立贏了！陳蔓菲PO文「約克夏該處死」被訴

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

獨／天母超夯甜點店老闆　呼麻被抓4次慘了

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

斗六車站旁地下道遺體掛空中　民眾急報警

新觀音像慘遭斷頭　羅東永和寺再花170萬訂製

即／4人登山隊受困瓦拉米山區！1死1意識模糊

工程師唱完KTV性侵女友人！狂拍26張私密照

台南火爆糾紛！騎士逆向闖紅燈路口踹車

更多熱門

相關新聞

偷揍高齡嬤拔呼吸器　狠心看護下場曝！

偷揍高齡嬤拔呼吸器　狠心看護下場曝！

北市1名印尼籍看護工阿莉（化名），負責照護患病的80多歲奶奶，但她卻用力扯掉奶奶呼吸器鼻氧管及虐打，甚至不顧奶奶行動不便，長期臥床生活無法自理情況，將奶奶丟棄在家落跑，雇主發現後報警，檢方依法起訴。法院審理時，阿莉爆哭否認犯行，並表示自己需要在台灣賺錢。士林地院今（27）日宣判。

獨／天母超夯甜點店老闆　呼麻被抓4次慘了

獨／天母超夯甜點店老闆　呼麻被抓4次慘了

女吃泡麵昏睡下體痛醒急診　竟是鄰居下藥性侵

女吃泡麵昏睡下體痛醒急診　竟是鄰居下藥性侵

搭火車「解拉鏈抓鳥」　抓抓男辯「濕疹」判無罪

搭火車「解拉鏈抓鳥」　抓抓男辯「濕疹」判無罪

陳沂淪人頭戶挨告沒事　怒反擊又慘踢鐵板！

陳沂淪人頭戶挨告沒事　怒反擊又慘踢鐵板！

關鍵字：

士林地檢署妨害兒童家暴施虐

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

街友被趕　暴怒一拳擊殺摩鐵經理

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」

深田詠美毀了？　達人：沒有片商敢合作

最會「溺愛孩子」星座Top 3

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

快訊／41歲李佳穎試管成功「懷孕5個月」了

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

孫安佐爆登成人平台直播！

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面