獨／男離奇倒臥車道！警追出竟是小黃運將「棄屍」...離譜畫面曝

記者黃宥寧／台北報導

太離譜！陳姓計程車運將在新北市汐止區搭載林姓乘客，前往至北市內湖區時，林男喝得泥醉無法說出正確地址，運將認為對方酒後有蓄意攻擊行為，將人拉下車後丟在車輛往來的單向3線道上，直到路人發現報警，陳男被依法送辦。士林地檢署偵結，依遺棄罪予以緩起訴。

▲北市內湖區陳姓計程車司機因林姓乘客喝得泥醉，竟將人拉下車留在單向3線道上。（圖／記者黃宥寧翻攝）

緩起訴指出，今年2月22日凌晨陳姓運將從汐止區搭載林姓男乘客，一路開往內湖區，但林男喝得醉醺醺、言語不清，更無法表達實際居住處所，陳姓運將也認林男酒後有蓄意攻擊行為，即從駕駛座下車。

壯碩的運將下車後，二話不說從副駕駛座將不省人事的林男拉下車，途中鞋子還脫落掉在地上，被丟在車道上的林男，起初坐在地上，但沒多久便失去了力氣，倒在地上無法自行站立，林男見狀也不予理會直接駕車離去。

直到路人發現倒臥在車道上的林男，當場嚇壞報警處理，警方調閱監視器才發現這起離奇「棄屍」案，竟是計程車司機所為，並依法傳喚陳男依法函送偵辦。

淪被告的陳姓運將坦承犯行，檢方認其行為涉違背契約遺棄罪，考量陳男深表悔悟、態度良好，予以緩起訴處分，期間為2年，條件向公庫支付3萬元。