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天熱爽吃超商最新「2款水果冰棒」　整顆大芒果香甜Q彈

▲▼7-11開賣2款水果冰棒。（圖／7-11提供）

▲7-11即日起開賣2款新鮮水果冰棒，售價皆為59元。（圖／7-11提供，以下皆同）

記者周姈姈／綜合報導

全台熱到爆，一定要吃冰清涼一下！就有超商自即日起開賣2款新鮮水果冰棒，分別為愛文芒果與花蓮西瓜，選用在地鮮果並以急速冷凍製成，能吃到最天然且甜美的水果滋味；另外，超商也將在今（28）日起連續3天推出「爽」冰淇淋優惠，全品項任選買2送1爽吃。

7-11即日起引進堅持選用在地鮮果並以急速冷凍製成的新鮮水果冰棒，一次推出「在地愛文芒果」和「花蓮西瓜」2種夏季正對時的人氣口味，售價皆為59元，前者選用愛文芒果原果，果肉冰晶細緻，退冰後仍然保持果肉Q彈口感，後者則嚴選花蓮紅肉大西瓜，滋味香甜，水分充足清涼消暑。

▲▼7-11開賣2款水果冰棒。（圖／7-11提供）

▲「愛文芒果冰棒」果肉冰晶細緻，退冰後仍然保持果肉Q彈口感。

▲▼7-11開賣2款水果冰棒。（圖／7-11提供）

▲「花蓮西瓜冰棒」水分飽滿、香甜可口。

不僅如此，自今（28）日至6月30日限時3天，最受網友喜愛的「爽」冰淇淋全品項，也可享任選買2送1優惠，冰友們趕快趁機囤貨起來。

▲▼7-11開賣2款水果冰棒。（圖／7-11提供）

▲7-11「爽」冰淇淋全品項自今日起至6月30日可享任選買2送1。

天氣熱除了吃冰棒之外，怎麼可以少了飲料！麻古茶坊今年推出4款芒果飲品，包括3款人氣回歸、1款全新選擇，首推熱銷百萬杯的「楊枝甘露2.0」，選用新鮮愛文芒果打成濃郁冰沙，搭配清爽綠茶凍、芒果果粒、葡萄柚果粒及特調椰奶，料多實在，每一口都能喝到豐富口感，再來要搶嚐鮮新品「柳橙芒果果粒」，選用綠茶結合柳橙原汁，再放進滿滿愛文芒果果粒，清爽又消暑。

▲▼麻古茶坊芒果季。（圖／麻古茶坊提供）

▲麻古茶坊芒果季有3款人氣回歸飲品+1款全新飲品。（圖／麻古茶坊提供）

除外還有「芝芝芒果果粒」，是芒果冰沙搭配綠茶凍、芒果果粒，再淋上一層喜馬拉雅山玫瑰鹽與紐西蘭起司製成的濃厚芝芝，口感鹹甜又濃郁；最後的「芒果果粒波波」同樣選用芒果冰沙作為基底，結合滿滿芒果果粒、綠茶凍及Q彈爽脆波波，咀嚼口感十足。

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