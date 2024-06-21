記者換神明當老闆變乩者　聽見酆都大帝給五億高中生案線索

實習記者簡品捷／台北報導

前資深新聞攝影記者楊麒民，現在則是一位乩者，他的職業轉變令人驚訝。他採訪過許多重大災難現場，包括921大地震、88風災等，並三度與死神擦身而過，最終都化險為夷，他相信這是神明在保護他。在6/21播出的《豈有此呂》當中，楊麒民將分享他感受到的五億高中生命案的異次元現象，揭開他從新聞戰場到靈界之門的奇妙旅程。

▲前攝影記者、現為酆都行宮創辦人楊麒民(右)，接受《豈有此呂》主持人呂捷的訪問。（圖／記者鄭毓齡攝）

楊麒民並非科班出身，卻因受何潤東拍攝的黑松沙士廣告啟發，決心進入媒體行業。在有線電視蓬勃發展的90年代後期，楊麒民憑藉對媒體的熱忱，成功考入中視成為攝影記者。他採訪過許多腫大新聞事件，包括921大地震、88風災等。

其中讓他印象深刻，也是促使他決心離開新聞圈的關鍵事件，就是當年他前往台東採訪88風災，為了前往交通中斷的災區，跟文字記者簽下生死狀，企圖搭竹筏度過出海口，進入太麻里。

▲楊麒民回憶當時從事新聞業時，曾為採訪簽下生死狀。（圖／記者鄭毓齡攝）

出海後，風大浪高，幾次高達1樓半的巨浪打過來，讓竹筏成45度翹起，楊麒民死命保護著攝影機，隨浪潮重摔在竹筏上，洶湧的海水，讓他連內褲都是水，當下的他搬出所有神佛法號，只求能平安度過。事後，他下定決心離開新聞圈。

▲前攝影記者、現為酆都行宮創辦人楊麒民(右)，接受《豈有此呂》主持人呂捷的訪問。（圖／記者鄭毓齡攝）

楊麒民最終選擇離開新聞行業，且在經歷過無數科學無法解釋的事件後，天生靈異體質的他，決定專心靈修並成立道館幫助眾人。在節目中，他親身分享他是如何感應到五億高中生案的異次元現象，而他侍奉的主公酆都大帝又是如何預言此案的結果？他也將揭開黑令旗的神秘面紗，並分享靈異事件的親身經歷。想了解更多神秘力量的故事和黑令旗的真正功用？請鎖定6月21日下午1:10的《豈有此呂》。