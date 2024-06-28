五億高中生案宣判！「結婚2hrs墜樓」揭亂倫家醜...離奇案情回顧

▲賴姓高中生墜樓，意外讓披露母親和外公亂情事。左為賴生生父的阿公。（圖／ETtoday資料照）

記者白珈陽／台中報導

台中市2023年5月4日發生賴姓高三生墜亡案震驚全台，案發後賴母大動作召開記者會，控訴兒子疑遭謀財害命，台中地檢署也罕見出面公開說明案情，檢方調查後，認定配偶夏男沒有結婚真意，依偽造文書罪將他起訴，台中地方法院於去年8月7日首開庭，至今年5月3日共歷經7次開庭，全案將於今天(28日)上午11時一審宣判。《ETtoday新聞雲》也為讀者整理這件世紀奇案的來龍去脈。

2023年5月4日

18歲的賴姓男高中生與26歲夏姓男子登記結婚，但登記後2小時，賴從台中市屯區旱溪西路一幢大樓墜樓身亡。

2023年5月5日

檢警進行驗屍，檢察官認為夏涉嫌殺人罪，諭知30萬元交保。

▲賴母去年5月18日在台中市議員陪同下召開記者會。（圖／資料照）



2023年5月18日

賴母在台中市議員黃健豪、賴順仁的陪同下召開記者會，稱賴生獲贈祖父位於台中的30筆不動產，市值達5億，負責幫賴家處理房地產的夏姓地政士，於同年月4日到家中找賴，並將賴生帶往戶政所登記結婚，未料2小時後賴生竟墜樓身亡，賴母認為兒子死因不單純，懷疑是夏男殺人。

2023年6月15日

法醫高大成出面質疑夏指稱賴姓高中生自殺的說法，而他的檢驗結果也與檢方報告說法衝突。

2023年6月21日

全案偵結，台中地檢署根據法醫研究室解剖結果，以及2551種藥物鑑定報告，認定賴生體內並無酒精、及毒物反應，指甲也無對方血跡或DNA，認定賴生自殺認定夏姓父子沒有直接殺人證據，將兩人涉嫌殺人罪部分不起訴處分；但檢方認定賴、夏兩人無意結婚，而夏隨機找來證人證婚，依偽造文書罪嫌，將夏起訴。

▲台中地檢署罕見召開說明記者會。（圖／資料照）



2023年7月28日



全案偵結後，賴母仍認為兒子的傷勢並不自然，恐為他殺，委託律師提出再議，台中高分檢閱卷後認部分案情不明朗，有重新調查必要，去年7月28日發回續查。目前全案仍由台中地檢署偵辦中。

2024年1月15日

台中地院刑事庭首度開庭，夏男不認罪，法官勘驗相關影像發現，夏、賴案發當天先後到星巴克、超商及戶政事務所，隨機尋找登記結婚的證人。

▲檢方不起訴殺人罪部分，賴母仍認為相關傷勢並不自然，委託律師提出再議，台中高分檢去年7月28日發回續查，目前由台中地檢署釐清中。（圖／資料照）

2024年4月22日

賴姓高中生的好友林姓男同學出庭，作證表示自己曾拍賴生的屁股開玩笑，結果賴很不爽，要求勿碰他身體，賴也曾對女同學告白結果被拒，還質疑「我這麼優秀，為何不喜歡我？」強調賴的性向是「喜歡女生」，且不可能輕生。

2024年5月3日

全案辯論終結，審判長詢問夏男，明明已經替賴家完成不動產事宜，為何還要幫賴生處理財務？未料夏男竟回嗆「妳講這個很好笑，我家是地政、土地開發業，本就會拓展客源」，法官又問他與賴生有何感情基礎、有何互動等問題，夏男則不耐煩地認為法官存有偏見，夏男難得動怒。

2024年6月28日

刑案偽造文書部分一審宣判。

▲夏男在法庭上表示，他不滿因同婚就被外界推測是「假結婚」，堅稱自己與賴生是正常進入婚姻。（圖／資料照）