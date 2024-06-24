17歲女兒嘿咻丈夫！　媽氣炸傳影片給長輩反遭判刑

▲小華在手機上看到親生女兒與自己的再婚丈夫上床。（圖／取自免費圖庫／PAKUTASO）



記者張靖榕／台南報導

帶著2個女兒離婚的小華（化名，下同），再嫁給小明（化名，下同），一日卻從小女兒的手機裡看到17歲大女兒與小明的性愛影片，遭到背叛的她將影片傳到自己手機裡，並傳給親戚尋求公道與支持。事件曝光後，小華反而吃上官司，台南地院依供人觀覽少年性交影片罪，判小華4月徒刑、緩刑2年，緩刑期間交付保護管束。

判決書指出，小華於2023年2月5日上午，在鄰居住處查看小女兒手機時，赫然發現竟然有一段小明與她17歲大女兒小蝶（化名，下同）「激戰」的影片，氣得她當場要小女兒把不倫性愛片傳給她。小華當天就把影片傳給叔叔、叔母，還把影片傳給小明。

小明之後將影片刪除，叔母則把影片備份到隨身碟，提供給檢警單位當證據。法官審酌認為，小華觸犯兒童及少年性剝削防制條例中《以他法供人觀覽少年性交行為影片罪》，但考量小華出庭即坦承犯行，並且她本身也是受害者，傳送影片不是為了擴散，而是尋求支持，也沒有前科紀錄，只因一時氣憤失慮才觸法，因此判處4月徒刑得易科罰金，緩刑2年，緩刑期間應付保護管束，並沒收存有不倫影片的手機。