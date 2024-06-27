醉男疑騷擾女客遭超商店員阻止　竟嗆「那麼醜怎麼可能動她」

記者游瓊華／台中報導

台中市惠中路三段一間超商24日中午發生衝突，一名廖姓男子疑似酒後騷擾其他超商女客人，當時店內值班的林姓店員看不下去出聲制止，結果與廖男發生口角，雙方險些發生全武行，過程都被其他民眾拍下；離譜的是，廖男語焉不詳，被指騷擾女客時，廖男竟大喊「她那麼醜怎麼可能動她」。警方獲報趕到場了解後，目前雙方都不提告。

▲台中市一間超商日前發生一名醉男疑似在店內騷擾其他女客，遭正義店員阻止，雙方發生口角衝突。（圖／翻攝社會事影音平台）



第四分局表示，日前黎明派出所接獲惠中路三段超商內民眾報案稱，有民眾與店員發生口角衝突，員警到場後，滋事男子已先行離去，未見有其他暴力衝突情事。

經現場林姓店員向員警表示，因廖男於超商內碎碎念，已經讓超商休息區鄰桌女客人感到不舒服，主動上前了解，廖男卻出手拉扯他。警方獲報後趕到現場時，廖男已經離開，還反控是自己看到店員搜擾女客人，他才出手阻止，自己是仗義執言主持公道，之所以會出手，是想嚇唬店員。事後，超商林姓店員表示，因沒有受傷，故不提告。

第四分局分局長李建興表示，民眾遇有暴力衝突事件，務必冷靜以對，勿隻身與其對抗，必要時請撥打110報案專線求助。