公婆贊助百萬買房…遭小叔放生竟「轉頭討錢」媳氣炸　網一面倒：快還



▲人妻抱怨，公婆只贊助夫妻倆百萬買房，現在卻想要回去。（示意圖／PIXABAY）

1名人妻抱怨，公婆原本經營1家店，收入很不錯也有存款，但兩老比較疼小叔一家，20年前拿出積蓄幫對方買了1棟近2000萬的豪宅，所以等夫妻倆買房時，公婆表明沒錢了，只能幫出100萬，後來2人和小叔決裂，這些年都是老公在照顧父母，誰知公婆現在存款花到快見底，竟要求歸還當初買房的100萬元。

原PO在臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」發文，公婆原本開店，收入很不錯，兩老比較疼小叔一家，20年前拿出積蓄幫對方買了1棟近2000萬的豪宅，小叔沒出半毛錢，「等我們買房的時候公婆表明沒錢了，只能幫出一百萬，我們剛結婚有小孩正開始花費，但也需要房子，所以咬牙貸款，我非常埋怨公婆偏心至此。」

人妻提到，兩老原本幻想跟小叔一起住豪宅，沒想到豪宅買完、裝潢完不到1年，因婆媳關係破裂，公婆只能回老家，從此小叔一家不見人影，10多年沒露面，「這些年來兩老看病、開刀、有任何事情，都是我這個不受疼的老公要出面解決。疫情之後公婆的店收起來，只能吃老本，兩老豪奢花錢的態度依舊，這幾年已經快把存款揮霍光了」。

女網友表示，婆婆日前打電話問老公，希望把當年贊助買房的100萬還給2人，「這兩個老的平時沒事就來我家吃免錢的，現在直接要討錢。沒錯，當初是給我們一百萬買房，但是妳給了兩千萬那一家人現在對妳不聞不問。我昨晚跟老公翻桌，這兩個老的吃人夠夠，有錢就給小叔，沒錢來找我們。這是什麼鬼道理？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

貼文曝光後，網友紛紛留言「你要撇清，也要還給公婆100萬！不然你收這一百萬就是要養育他們」、「勸你還，然後老死不相往來，這樣比較好」、「就還他們，這樣就誰也不欠誰」、「既然你們已經有好幾個一百萬了，那還他們。以後他們有啥問題，請他找欠他們2000w的小兒子」、「我是你的話，我會還，這樣以後說話才能大聲」。

延伸閱讀

▸ 孕婦子宮破裂胎兒早逝！這胎也是兒子 台大仁醫曝坎坷過程：抱在手上才是真的

▸ 高考釘子戶又落榜！金榜不題名28次「心情爛透了」歎：都沒happy過

▸ 賣房賺三倍2／炎亞綸賣房3年賺620萬 投資眼光被讚爆