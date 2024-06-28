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韓流行登第一高峰吃「世界最好吃的泡麵」　卻把山頂弄禿了

韓流行登第一高峰「漢拏山」吃泡麵　麵湯亂倒把山頂弄禿了

▲南韓第一高峰「漢拏山」海拔1700公尺高處，賣著南韓登山客之間口耳相傳的「全世界最好吃的泡麵」。（圖／翻攝pexels）

圖文／CTWANT

近年來，南韓民眾最近流行到濟州島攀登南韓第一高峰「漢拏山」，並且在要在海拔1700公尺高的山頂上吃泡麵拍照打卡，稱在寒冷攻頂過程後吃上的這碗泡麵是「世界最好吃的泡麵」。然而在蔚為風潮後，登山客在山頂留下大量泡麵容器，還有隨處傾倒的泡麵湯汁，讓山頂髒亂不堪，土地鹽化，甚至連植物都變得枯萎。

位於南韓濟州島的漢拏山是南韓第一高峰，而漢拏山上海拔1700公尺高處，賣著南韓登山客之間口耳相傳的「全世界最好吃的泡麵」。造就這碗泡麵的美味，並不靠頂級食材或是特殊料理手法，而是因為要吃到這一碗泡麵，必須從花上大約4個小時從位於山腰的漢拏山國家公園遊客中心出發，一路登上海拔1700公尺的威勢岳蔽護所，在威勢岳蔽護所賣的這碗泡麵，就是登山客口中「全世界最好吃的泡麵。」

然而據韓國《國民日報》報導，當登山吃麵的打卡行為成為風潮，國內外遊客紛紛效仿後，甚至有人專程為了吃上一碗泡麵來爬山後，情況逐漸失控。雖然山頂有國家公園管理處設置的垃圾桶，然而太多吃完的麵碗總是將垃圾桶擠爆，之後的泡麵容器便被隨手亂丟。

此外，據媒體報導，登山客每天大約會在山頂留下大約120公升沒吃完的泡麵湯汁，這些被遊客隨手傾倒的麵湯含有極高的鹽分，不僅汙染了土地，也造成山頂的植被大面積枯萎死亡，讓國家公園管理局為此苦惱不已。

現在漢拏山國家公園管理局正發起，「把泡麵湯喝光光」運動，呼籲遊客保護環境，倘若被發現隨意傾倒麵湯，將面臨20萬韓元（約新台幣4700元）的罰款。

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