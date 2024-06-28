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地藏王菩薩找「工作夥伴」！　月薪4.7萬

台南市永康區公所27日舉辦永康第一公墓納骨塔約僱人員招考，要為地藏王菩薩找一位「工作夥伴」。（圖／翻攝FB／李皇興）

▲台南市永康區公所27日舉辦永康第一公墓納骨塔約僱人員招考，要為地藏王菩薩找一位「工作夥伴」。（圖／翻攝FB／李皇興）

圖文／CTWANT

台南市永康區公所27日首次舉辦「永康第一公墓納骨塔」約僱人員招考，目的是為地藏王菩薩找一位「工作夥伴」。此次測驗的內容包括書面資料審查、筆試、面試，以及「術科操作」，如帶塔位、割草和擲筊等；該職位月薪加上提成獎金，每月薪資可達4萬7千元，吸引8人報考，爭搶1個名額。

據《民視新聞網》報導，此次招聘是因「永康第一公墓納骨塔」的前工作人員退休，永康區公所才決定公開招聘1名約僱人員。永康區長李皇興表示，為確保招聘過程的公平、公正，首次採用了「筆試和術科」結合的方式進行選拔。此外，由於新選出的工作人員將與地藏王菩薩一起工作，因此「擲筊」也被列為術科測驗項目之一，以祈求菩薩保佑工作順利平安。

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考試在永康納骨塔進行，筆試結束後，考生進行分組面試、割草和帶看塔位，考生從籤筒中抽出指定塔位，並在5分鐘內找到，拿回正確的貼紙，即可獲得滿分5分，所有考生都在規定時間內完成任務。隨後進行的擲筊測驗中，只要連續擲出4個允筊，即可獲得滿分12分，仍有2名考生取得滿分。

李皇興指出，最終根據所有考生的總分當場公布成績，錄取1人，備取2人。根據現行規定，錄取者只要在7月1日之前報到，每月起薪3萬7千元，加上最高1萬元的提成獎金，總收入可達4萬7千元。但如果在7月1日之後報到，提成獎金的相關規定將有所變更，就職未滿1年的提成獎金最高每月5千元，滿1年未滿2年最高每月7千5百元，滿2年以上最高每月1萬元。

台南市永康區公所表示，預計在11月還會有另一次招考。

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