孝姪照顧她晚年　姑姑想給千萬遺產「這原因」全進國庫…律師揭3解方



▲姑姑因繼承權問題，無法把遺產交給姪子、姪女。（示意圖／Pixabay）

要怎麼把遺產交給親如子女，卻沒繼承權的親屬，總讓許多人傷透腦筋。國稅局就曾分享一名姑姑想分產給姪子、姪女，卻因對方沒有繼承權，導致遺產全繳國庫的案例。對此，有律師分享解套方式。

國稅局曾指出，該案例姑姑是家中最小的女兒，未婚未生的她與姪子、姪女關係融洽，等祖父母、父母、兄弟姊妹相繼過世後，也是由姪子、姪女照料她的晚年。

姑姑雖想在離世後把遺產留給姪子、姪女，但《民法》繼承篇說明，遺產繼承人除配偶外，依序為直系血親卑親屬、父母、兄弟姊妹、祖父母。且因為兄弟姊妹的小孩不在《民法》規定的繼承順位，因此姑姑的遺產，姪子、姪女一毛都拿不到，遺產最終收繳國庫。

實際上，每年都有許多件遺產無人繼承繳交國庫案例，因此類似該名姑姑與姪子、姪女的情況並不少見。另據《三立新聞網》報導，律師吳禹慶針對類似狀況，提出解套3招。

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吳禹慶律師指出，第一，可由姑姑透過預立遺囑，讓財產為自由分配（但如果有法定繼承人，則不能侵害法定繼承人之特留分）；第二，可以在生前把自己的財產贈與給姪女；第三、可以透過投保方式，將保險金留給指定受益人。

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