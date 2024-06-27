快訊／網紅「志淵」疑涉毒品案　橋檢聲請羈押

▲高雄蚵仔寮「網紅主委志淵」（左）爆涉毒。（圖／翻攝蚵子寮通安宮臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

網紅「志淵」、高雄梓官區的通安宮主委曾志淵，疑因涉入毒品案件，26日遭檢、警搜查，警方在其住處查獲近2公斤毒品，並將曾志淵帶回警局進行偵訊，曾志淵選擇委任律師，並拒絕接受夜間偵訊，因此在拘留室度過了一夜，警方在下午完成偵訊後，將曾志淵依毒品等罪移送橋頭地檢署，檢察官複訊後，認為曾涉犯重罪，嫌疑重大，因此向法院聲請羈押禁見。

▲▼檢、警在曾志淵的住處、宮廟等處搜出許多毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據初步了解，曾志淵案件涉及的人數約9人，檢、警在26日上午分頭前往曾志淵的住所、工作地點及通安宮進行搜查，扣得不明粉末 3 包（總毛重：6584 公克）、安非他命（總毛重：612.5 公克）、海洛因（總毛重：1313.5 公克）、咖啡包 6 包（總毛重：42 公克）等毒品，詳細種類仍需進一步化驗確認。

從昨日搜查至今，包含曾志淵在內的約9名涉案嫌犯因要求由律師陪同偵訊，並拒絕接受夜間偵訊，因此在拘留室度過了一夜，嫌犯等人在今（27）日下午5時許被移送到橋頭地檢署，檢察官複訊後，認為曾志淵涉犯重罪，嫌疑重大，有羈押之必要，因此向法院聲請羈押禁見，而另一名李姓嫌犯則以3萬元交保，其餘被告請回。