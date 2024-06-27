　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

快訊／網紅「志淵」疑涉毒品案　橋檢聲請羈押

▲▼高雄蚵仔寮「網紅主委志淵」爆涉毒　通安宮神速切割：個人行為。（圖／翻攝蚵子寮通安宮臉書）

▲高雄蚵仔寮「網紅主委志淵」（左）爆涉毒。（圖／翻攝蚵子寮通安宮臉書）

記者陳宏瑞／高雄報導

網紅「志淵」、高雄梓官區的通安宮主委曾志淵，疑因涉入毒品案件，26日遭檢、警搜查，警方在其住處查獲近2公斤毒品，並將曾志淵帶回警局進行偵訊，曾志淵選擇委任律師，並拒絕接受夜間偵訊，因此在拘留室度過了一夜，警方在下午完成偵訊後，將曾志淵依毒品等罪移送橋頭地檢署，檢察官複訊後，認為曾涉犯重罪，嫌疑重大，因此向法院聲請羈押禁見。

▲▼網紅志淵 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼檢、警在曾志淵的住處、宮廟等處搜出許多毒品。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

據初步了解，曾志淵案件涉及的人數約9人，檢、警在26日上午分頭前往曾志淵的住所、工作地點及通安宮進行搜查，扣得不明粉末 3 包（總毛重：6584 公克）、安非他命（總毛重：612.5 公克）、海洛因（總毛重：1313.5 公克）、咖啡包 6 包（總毛重：42 公克）等毒品，詳細種類仍需進一步化驗確認。

▲▼網紅志淵 。（圖／記者陳宏瑞攝）

從昨日搜查至今，包含曾志淵在內的約9名涉案嫌犯因要求由律師陪同偵訊，並拒絕接受夜間偵訊，因此在拘留室度過了一夜，嫌犯等人在今（27）日下午5時許被移送到橋頭地檢署，檢察官複訊後，認為曾志淵涉犯重罪，嫌疑重大，有羈押之必要，因此向法院聲請羈押禁見，而另一名李姓嫌犯則以3萬元交保，其餘被告請回。

ET快訊
陸兩防長「神隱內幕」！李尚福、魏鳳和受賄被開除
中士寢室滑手機突倒地死亡！
明年補班休假僅一次！春節假期長達9天　年後2月8日要上班
Yuri爆有意出走樂天！突脫口「找不到理由留下」
快訊／大雷雨來襲！7縣市「雨彈開炸」
快訊／板橋「無預警停電」民眾傻眼
中火發生意外　43歲工人慘死
靠《海角七號》爆紅　小應無預警宣布「退出演藝圈」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

起訴台中銀王貴鋒爽花11億公款求刑15年　檢不服交保1.5億將抗告

快訊／網紅「志淵」疑涉毒品案　橋檢聲請羈押

中火輸煤皮帶「高速射出」擊中工人頭部不治　停工再罰最高30萬

美魔女開敞篷保時捷鬼切！擦撞右側休旅車…最高罰1800元

國6大G撞緩衝車「引擎蓋扭曲」側翻躺路中　38歲女駕駛送醫

寵物店老闆「卡在這條」被逼上絕路！專家怒批：擺明為難人

獨／議員控妻不倫分局長還斬他手　知情人士還原「電扇砸妻」內幕

金門牛逛大街超危險！　議員協調業者讓步...同意遷走地還國家

北市警偷查賭客個資！幫越南小三追債　2人雙手上銬移送畫面曝

看到這輛保時捷請通報！承租人沒還車　台南車行6位數獎金懸賞

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

起訴台中銀王貴鋒爽花11億公款求刑15年　檢不服交保1.5億將抗告

快訊／網紅「志淵」疑涉毒品案　橋檢聲請羈押

中火輸煤皮帶「高速射出」擊中工人頭部不治　停工再罰最高30萬

美魔女開敞篷保時捷鬼切！擦撞右側休旅車…最高罰1800元

國6大G撞緩衝車「引擎蓋扭曲」側翻躺路中　38歲女駕駛送醫

寵物店老闆「卡在這條」被逼上絕路！專家怒批：擺明為難人

獨／議員控妻不倫分局長還斬他手　知情人士還原「電扇砸妻」內幕

金門牛逛大街超危險！　議員協調業者讓步...同意遷走地還國家

北市警偷查賭客個資！幫越南小三追債　2人雙手上銬移送畫面曝

看到這輛保時捷請通報！承租人沒還車　台南車行6位數獎金懸賞

王道銀駱怡君出馬　揪一卡通合推「交通減碳卡」

童子賢「被網友罵了上千篇」自嘲講錯話被罵 但台積電挺他

159.8萬起！杜卡迪「V4休旅＆惡魔重機」登台　預計8月起交車

沒檢查過肺「Google翻譯：有肺腫瘤」！他懵了　醫X光驚揪三期癌症

夏宇禾長灘島「解放比基尼」！　炸出渾圓雙球激辣

財氣沖天！4生肖小暑後「錢途大開」　鼠、猴社交帶來新機遇

巴黎奧運／拳擊選手甘家葳拼減重「吃飯也在訓練」！秀冰塊腹肌女星看呆

花防部中士寢室滑手機突昏厥倒地　連打15支強心針救不回

快訊／台南柳營區嘉南大圳驚傳有人落水　3.5hrs後發現1男遺體

林柏宏到機場「發現忘帶護照」被經紀人罵！　帶師弟見世面：記者善良又溫柔

４歲童打到球直衝３壘　媽笑：至少知道踩壘包

社會熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

老闆陳屍寵物店！2F屋主5點回應　怒控：顛倒是非

獨／否認要寵物店幫修繕　2F屋主秀對話截圖

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

即／台中回收場怪手斗勺撞破腦袋　闆娘當場慘死

自爆鄉代老婆不倫分局長　花蓮議員被妻斬手噴血

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

淫師脫光合照比基尼女郎　校方：絕不包庇

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

愛爸陳屍寵物店無人知　群狗一早哀鳴狂吠

比基尼妹環繞！高雄教育芬芳錄評審嗨到脫褲

更多熱門

相關新聞

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

老高小茉0偽裝「散步遛狗」被認出！　現蹤街頭畫面曝光

人氣YouTuber「老高與小茉」頻道擁有600多萬的粉絲訂閱，不過他在上個月卻突然宣布，未來影片改為兩週更新一次，坦言工作負荷已到極限，消息曝光後引發粉絲討論。最近就有網友在路上偶遇老高與小茉，同時也將兩人散步的模樣拍下來後上傳至小紅書。

車手羈押才獲釋又想詐百萬　二度被逮

車手羈押才獲釋又想詐百萬　二度被逮

YTR「有特色的帥哥」頻道遭駭！

YTR「有特色的帥哥」頻道遭駭！

泰32歲外公性侵11歲孫女！

泰32歲外公性侵11歲孫女！

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

關鍵字：

網紅志淵毒品案橋檢聲請羈押

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

獨／寵物店2F屋主拒簽原因曝　遭肉搜2個月不敢回家

老闆陳屍寵物店！2F屋主5點回應　怒控：顛倒是非

獨／否認要寵物店幫修繕　2F屋主秀對話截圖

守宮放醬料盤損傷譽　壽司郎仍會提告

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

鄰曾勸2F簽同意書「人家要生活」　遭回：那是我權利

即／台中回收場怪手斗勺撞破腦袋　闆娘當場慘死

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

自爆鄉代老婆不倫分局長　花蓮議員被妻斬手噴血

施工方「挺2樓屋主」道歉了！

8項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

導師一句「你沒用」　中捷砍人男黑化成魔鬼

寵物店老闆女兒悲慟「絕不向2樓妥協」！

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面