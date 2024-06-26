快訊／YTR超新星「有特色的帥哥」頻道遭駭！怒噴駭客：生兒沒屁眼

▲「有特色的帥哥」頻道遭駭。（圖／翻攝Instagram／＠specsome2022，下同）



記者楊庭蒝／綜合報導

YouTube頻道「有特色的帥哥」驚傳頻道遭駭！目前頻道圖示被更換成特斯拉，過往的影片也全數遭到替換，詳細情況有待進一步釐清。

「有特色的帥哥」今（26）日下午在Instagram上發布限時動態指出，「各位我們YT被盜了，請大家不要衝動購買特斯拉！！！」緊接著稍早又在Threads發布貼文表示，「發瘋！！！盜帳號的駭客生兒子都沒屁眼、生女兒都陰牙人，經營2年的YT帳號説盜就盜，為何要這樣傷害無辜百姓呢？」

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「有特色的帥哥」接著表示，「孩子～孩子～為何你這麼壞～好手好腳的為什麽不去當個工程師寫一個對世界有幫助的程式呢？」，從文字中充滿了氣憤與無奈。

對此，不少粉絲在貼文下方留言，「什麼！竟然變特斯拉了？還救的回來嗎？」、「那代表以後我們看不到媽媽哭？」、「拜託要救回來啊！超愛你們~」、「我剛還看到特斯拉開直播，超好笑」。

「有特色的帥哥」目前在YouTube擁有41.9萬的訂閱數，團隊主要成員為修哥、冠子，以搞笑、二創各式網路哏為主要影片風格，近期在長影片與短影片都有很好的表現，並在2023年獲得第5屆走鐘獎「潛力新星獎」的肯定。

