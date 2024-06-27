明起午後雷雨擴大「降雨熱區曝」　未來一周2地最燒

▲明日到下周一午後雷陣雨範圍擴大，有局部大雨發生的機率。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署指出，明(28日)到下周一太平洋高壓減弱，午後雷雨區範圍擴大，中部以北、東北部、東部及其他山區都有局部大雨發生的機率，未來一周仍高溫炎熱，尤其中南部與大台北地區可能發生36度以上高溫。

氣象署也發布明日高溫資訊，13縣市出現36度以上高溫的機率。台北市、桃園市、新竹縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。新北市、嘉義市為黃色燈號。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲明(28日)高溫資訊圖。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員張承傳表示，明天到下周一太平洋高壓減弱，午後雷陣雨範圍比今天還要大，中部以北、東北部、東部及其他山區有局部短暫雷陣雨，而且都有局部大雨發生機率。

他說，明、後兩天風向是東南風到偏南風，因此在東南部和恆春半島不定時有零星短暫陣雨或雷雨。周日到下周一風向轉偏西南風，中南部、恆春半島在清晨到上午有局部短暫陣雨，尤其周日南部雨勢會較大。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

他表示，下周二太平洋高壓再度西伸，台灣處在高壓邊緣東南側，午後雷陣雨範圍還是比較大，包括西半部、東半部山區都有午後雷陣雨，風向轉為東南風，在東南部、恆春半島不定時有零星降雨。

溫度方面，張承傳指出，未來一周溫度仍偏高，尤其中南部、大台北可能容易有36度以上高溫，多補充水分預防中暑。周日在東南部地區有焚風發生的機率，出現36度以上高溫，提醒民眾注意。