控妻出軌鮮肉分局長！議員狂噴小王8mins　手打石膏捶桌畫面曝

記者吳佩蓁／花蓮報導

花蓮縣無黨籍縣議員林源富，今(27日)突然在縣議會上自爆，吉安分局長吳思翰勾引他老婆陳秀玲，他還因此被老婆用刀砍傷，左手動脈斷裂，噴血3、4000CC大量失血昏迷，他不顧傷勢未痊癒，左手打石膏包裹紗布，在議會上公開怒噴小王吳思翰，還一度激動到出拳捶桌洩憤。

林源富左手包著三角巾，在臨時會中指出，6月19日跑完行程回家，大約晚上9點45分，跟老婆說回來了要給她抱抱，突然老婆拿出一把刀往他砍，中間沒有爭執，也不知道為什麼，左手動脈被砍斷，大量噴血3、4000CC，倒在血泊中，幸好女兒打電話報警，當下他就昏迷，第二天才知道被砍，動手術5個小時，輸血輸了5袋，醫生還說再慢半個小時手就廢掉了。

▲花蓮縣議員林源富手打石膏，在議會上公開怒噴分局長吳思翰勾引妻子。（圖／翻攝縣議會直播）

林源富表示，事後竟然傳出是他家暴老婆，他氣炸喊冤「怎麼會傳成這樣呢？說我天天打老婆」，了解他的人都知道他相當愛老婆。6月19日他昏迷躺在醫院，結果老婆拿6月1日的驗傷單說被家暴，派出所還跟老婆說妳砍人怎麼會說被家暴，分局長還協助妻子做筆錄，幫忙申請保護令，還關心保護令進度，批吳思翰，「關心對象錯了吧」。

▲林源富遭妻子砍斷左手動脈。（圖／記者王兆麟翻攝）



林源富說，後來他發現老婆多一隻手機，裡面只有聯絡人一個，就是吳思翰，質問老婆後她也坦承是分局長，但老婆說2人只是講電話、傳照片，根本沒有什麼，但她坦承吳思翰會傳「你、可以見面嗎?可以傳生活照嗎，什麼時候可以去走走」。讓他相當生氣，激動怒吼「吳思翰有臉沒有臉啊！誘拐人妻！」氣到捶桌子洩憤。

▲花蓮縣議員林源富(右)指控吉安分局長吳思翰(左)誘拐人妻。（圖／翻攝自花蓮縣警局、記者柯政誟翻攝）



事後，老婆還擔心會影響吳思翰仕途，要林不要對外說，還放話如果講了，她就要一肩扛起說是自己勾引吳思翰，讓林氣炸怒吼：「撩妹撩到心花怒放都陷下去了，太誇張了吧！」老婆甚至因為他不讓2人聯絡，竟持刀砍殺他，讓林心寒說：「人家只是晚上無聊撩妹而已，你在想什麼」。