脫離安卓！華為Mate70將首發搭載「純血鴻蒙」　年底亮相

▲華為HarmonyOS NEXT將隨著Mate 70系列手機上市，推出正式版。（圖／翻攝自微博）

記者廖翊慈／綜合報導

華為開發者大會21日下午在廣東東莞舉行。華為執行董事、終端 BG 董事長、智慧汽車解決方案BU董事長余承東表示，鴻蒙NEXT（純血鴻蒙）正式以開發者啟動測試，預計第四季隨著Mate 70系列手機上市，推出正式版。

據《北京日報》報導，余承東表示，「純血鴻蒙（HarmonyOS NEXT）」從內到外實現全端自研， 「鴻蒙是基於OpenHarmony打造的全場景智慧型作業系統，這是一個源自中國、自主可控的作業系統。」

▲華為開發者大會21日於廣東東莞舉行。（圖／翻攝自微博，上同）

報導指出，在應用程式取得隱私資料的規則方面，「純血鴻蒙」重新定義，取消了通話記錄、簡訊、電話、讀取已安裝應用程式清單等9類不合理的權限，從根源降低隱私洩漏的風險，把隱私控制權真正交還給用戶，例如，因為有了安全存取相機的機制，在需要掃碼的應用程式中，使用者在掃碼拍照的操作中，應用程式只能獲得本次掃碼的結果，使用者無需將使用相機拍照的權限交給這一應用。

「純血鴻蒙」首次將AI能力融入系統，新增AI聲音修復，可以協助言語障礙人群交流，帶來AIGC圖像生成功能（如手繪線稿、填色、塗鴉、照片擴圖），內置了「小藝看世界」功能，可幫助視障使用者「讀圖」。

▲鴻蒙生態設備數量已超過9億。（圖／翻攝自微博）



同時，借助Harmony Intelligence的「控制AI 化」特性，各種第三方App可以呼叫系統空間實現即時朗讀、智慧填充、圖文翻譯、主體摳圖等一系列功能。

余承東說道，鴻蒙原生應用程式已進入全面衝刺階段，「截至目前，5000款應用程式已加入鴻蒙生態，1500餘款應用已完成上架，諸多領域已啟動鴻蒙原生應用程式開發。」

最新數據顯示，鴻蒙生態設備數量已超過9億，已有254萬HarmonyOS開發者投入鴻蒙開發。