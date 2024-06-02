　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「中國芯」難解！華為常董：肯定得不到5nm「解決7nm就非常好了」

▲▼ 美中晶片戰。（圖／CFP）

▲美中晶片戰越演越烈。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

華為Mate 60去年推出時號稱使用了7nm製程的晶片，令外界瘋傳中國大陸已突破美國貿易封鎖，未來甚至有望搞定5nm甚至3nm的晶片。不過，華為常務董事張平安近日透露，「我們肯定是得不到3nm，肯定得不到5nm，能解決7nm就非常非常好。」

根據《快科技》報導，張平安最近在一場公開活動上，就大陸的半導體產業發展發表了看法，他表示，大陸在半導體領域能達到7nm工藝水平就已經非常好了，而不需要盲目追求3nm或5nm等更先進的工藝。

張平安指出，大陸半導體產業目前還無法與發達國家在3nm、5nm等最尖端工藝上直接競爭，這是一個不爭的事實，但這並不意味著大陸的半導體產業就沒有發展前途。

張平安認為，大陸應該更加注重在7nm等相對成熟的工藝上進行深耕細作，提高產品的性能和可靠性，以滿足市場和用戶的需求。

張平安強調，大陸半導體產業的創新方向不應該僅僅局限於單點的晶片工藝上，雖然工藝水平的提高對於提升晶片性能至關重要，但過度追求先進工藝而忽視系統架構的優化和創新，可能會導致整體性能的瓶頸。

張平安還說，大陸半導體產業應該更加註重在系統架構上進行創新，通過優化晶片與系統的協同工作，提高整體性能，從而在全球市場中獲得更大的競爭優勢。

ET快訊
快訊／2天後才發現！南亞科技廠工人墜B3亡
打造新世代「最強中華男籃」　28人名單公布
快訊／雨區擴大！18縣市大雨特報
警搜到大麻煙逮捕1人！　私人招待所驚見陳零九
快訊／前悍將左投加盟樂天桃猿　預計下周抵台
孫安佐嗆爸「有種就跟我說」　孫鵬首度回應
曾莞婷碩班畢業了！　唯美照超仙
新北女遭電尾門夾頭　恐怖瞬間曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

「中國芯」難解！華為常董：肯定得不到5nm「解決7nm就非常好了」

陸公布仁愛礁衝突畫面　菲律賓船員拿槍指人

河北房價狂跌　25萬就能買到兩房一廳

陸防長：誰敢把台灣分裂出去　必將粉身碎骨、自取滅亡

人妻私奔17年小王猝逝！打急救電話意外披露「驚悚殺人案」

纖瘦女大生懷孕7個月「被當腎臟病」！住院治療5天亡

中國房屋集中老化風險加速　民宅倒塌頻傳

陸批美「印太戰略」沒前途　將更堅決打擊「台獨」

陸55歲董事長銀行墜樓亡！傳生前欠債1.2億元

中國官方大力度救市　5月地產銷售略有起色

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

那英《歌手》唱周杰倫《擱淺》　遭網友酸走音..掉到第5名

《九龍城寨》反派王九來台！想吃滷肉飯　伍允龍因戲翻紅..笑「粉絲沒劉俊謙多」

月薪3萬竟能買千萬房？　1對照表揭銀行貸款極限

黃仁勳穿93號球衣大巨蛋開球　秀台語：這麼多人看有點緊張

張學友小巨蛋演唱會開跑了　終於等到歌神！萬名粉絲嗨爆

「中國芯」難解！華為常董：肯定得不到5nm「解決7nm就非常好了」

陸公布仁愛礁衝突畫面　菲律賓船員拿槍指人

河北房價狂跌　25萬就能買到兩房一廳

陸防長：誰敢把台灣分裂出去　必將粉身碎骨、自取滅亡

人妻私奔17年小王猝逝！打急救電話意外披露「驚悚殺人案」

纖瘦女大生懷孕7個月「被當腎臟病」！住院治療5天亡

中國房屋集中老化風險加速　民宅倒塌頻傳

陸批美「印太戰略」沒前途　將更堅決打擊「台獨」

陸55歲董事長銀行墜樓亡！傳生前欠債1.2億元

中國官方大力度救市　5月地產銷售略有起色

孫安佐IG發聲喊告！　PO照激喊：我們法院見

暢談台南棒球夢！　黃偉哲拜訪日本職棒福岡軟銀鷹王貞治會長

高雄粗工兼差淪詐團車手　提供帳戶洗贓款轉買虛擬幣下場慘

同屆好友跨海同日開轟　董子恩：看好李灝宇這兩三年升大聯盟

黃筱雯「壓線」搶下巴黎奧運門票紅了眼眶　台灣拳擊6人參賽

快訊／工人2天沒回家…倒臥南亞科技泰山廠B3！被尋獲已明顯死亡

尿得更乾淨！醫揭「男性坐著尿尿4好處」　夫妻感情更甜蜜

董子恩砲轟古林！　鋒總不動棒次：讓他更穩定

父母為救子溺斃！10年後么子考上國防大學：爸媽為我驕傲吧

疑不滿服務態度不佳動手毆打補習班老闆　南警拘提2惡煞到案

泰國女老闆開堆高機秀操作！　下秒貨物全倒...員工看傻眼

大陸熱門新聞

人妻私奔17年　一通電話意外披露殺人案

陸防長：誰敢把台灣分裂出去　必粉身碎骨

纖瘦女大生懷孕被當腎臟病！治療5天亡

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

河北房價狂跌　25萬就能買到兩房一廳

華為常務董事：能解決7nm就非常好了

陸55歲董事長銀行墜樓亡！傳欠債1.2億元

陸公布仁愛礁衝突畫面　菲船員拿槍指人

央視「大褲叉」颳狂風！15洗窗工高空狂盪

中國房屋集中老化風險加速　民宅倒塌頻傳

阿北公車上忘情看A片　1細節被讚有公德心

陸批美印太戰略沒前途　將更堅決打擊台獨

陸再砍ECFA　陸委會：傷害兩岸經貿互利互惠

大陸再出招！宣布中止ECFA部分產品關稅減讓

更多熱門

相關新聞

擷發科技將亮相「新一代AI晶片演算法」

擷發科技將亮相「新一代AI晶片演算法」

AI熱潮來臨，全球科技產業正聚焦發展AI應用及場域，其中，先進AI晶片的發展更是關鍵。擷發科技表示，要取得競爭優勢就必須不斷創新，下周即將登場的台北國際電腦展（COMPUTEX）將能看見擷發旗下應用級別的AI設計技術服務與全套IC設計解決方案。

陸成功研發全球首款「類腦互補視覺」晶片「天眸芯」

陸成功研發全球首款「類腦互補視覺」晶片「天眸芯」

SK海力士中國籍員工盜取晶片技術給華為

SK海力士中國籍員工盜取晶片技術給華為

台積電密訪ASML　不買High-NA EUV變了？

台積電密訪ASML　不買High-NA EUV變了？

Google與台積電合作　開發Pixel 10手機晶片

Google與台積電合作　開發Pixel 10手機晶片

關鍵字：

華為中國芯晶片5nm7nm

讀者迴響

熱門新聞

孫安佐爭議不斷　他點名1男星「星二代楷模」

妻懷孕變慾女每晚求歡！　老公好興奮「殊不知是地獄的開始」

阿沁正式宣戰Faye：把你告到底！

快訊／孫安佐和解狄鶯了！

白種元YT節目拍到「44男輪姦1女性侵主謀」　韓網氣瘋：不准下架！

狄鶯、孫鵬「診所外吵架」！　當街起口角對話曝光

iPhone備忘錄「拿來做1事」　果粉驚：這我

新竹大樓深夜火警！火舌吞噬煙狂竄

男乩身廟前走陣突昏倒！送醫搶救不治

連長「把排長當沙包踹」　花防部回應

今全台防豪雨　「下最大」時間曝

艾力克斯「高顏值帥兒」高中畢業！兒子身高逼近184cm

孫安佐直播求援！她喊話狄鶯孫鵬放過孩子

YTR魚乾藏愛半年「公開男友了」！　合體拍片超甜

孫安佐隔空嗆爸　孫鵬首度回應

更多

最夯影音

更多

狄鶯「獨自飛泰國」救回孫安佐　曝想離婚...直言「受夠孫家人」！ 　

孫安佐喊「我家有錢，需要拼嗎？」　回台首直播：一堆人把我當瘋子

孫安佐曝「被泰國醫生下蠱」恐怖經歷　對孫鵬.狄鶯失望：但還是很愛我媽

小龍女蕾絲矇眼性感熱舞　由多慧監製！網直呼好辣

弟爆料媽喝酒還列出品牌　幼兒園老師憋笑急阻止XD

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面