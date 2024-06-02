「中國芯」難解！華為常董：肯定得不到5nm「解決7nm就非常好了」

▲美中晶片戰越演越烈。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

華為Mate 60去年推出時號稱使用了7nm製程的晶片，令外界瘋傳中國大陸已突破美國貿易封鎖，未來甚至有望搞定5nm甚至3nm的晶片。不過，華為常務董事張平安近日透露，「我們肯定是得不到3nm，肯定得不到5nm，能解決7nm就非常非常好。」

根據《快科技》報導，張平安最近在一場公開活動上，就大陸的半導體產業發展發表了看法，他表示，大陸在半導體領域能達到7nm工藝水平就已經非常好了，而不需要盲目追求3nm或5nm等更先進的工藝。

張平安指出，大陸半導體產業目前還無法與發達國家在3nm、5nm等最尖端工藝上直接競爭，這是一個不爭的事實，但這並不意味著大陸的半導體產業就沒有發展前途。

張平安認為，大陸應該更加注重在7nm等相對成熟的工藝上進行深耕細作，提高產品的性能和可靠性，以滿足市場和用戶的需求。

張平安強調，大陸半導體產業的創新方向不應該僅僅局限於單點的晶片工藝上，雖然工藝水平的提高對於提升晶片性能至關重要，但過度追求先進工藝而忽視系統架構的優化和創新，可能會導致整體性能的瓶頸。

張平安還說，大陸半導體產業應該更加註重在系統架構上進行創新，通過優化晶片與系統的協同工作，提高整體性能，從而在全球市場中獲得更大的競爭優勢。