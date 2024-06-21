樂天小熊慶40！台灣網友大推記憶中的好滋味「從小到大的好朋友」

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樂天小熊慶40，和台灣一起玩！

大人小孩都愛的樂天小熊為了感謝台灣民眾的支持，在40周年推出了一系列結合台灣美食和文化的活動，以幽默詼諧的短影音呈現出台灣獨特的特色，更在活動網站上架設樂天小熊換裝遊戲，每個人都可以創造出屬於自己的台灣特色小熊；除了線上系列活動之外，6月21日在華山文創園區登場「樂天小熊慶40和台灣一起玩」特展，要讓粉絲不只吃喝玩樂還有得拿，邀請大家一同與樂天小熊慶祝40周年。

期間限定小熊換裝遊戲，創造你專屬的樂天小熊！

樂天小熊40周年換裝遊戲，共有四大區塊可以進行客製化，包含頭髮、眼睛、嘴巴、衣服，特別為台灣設計推出在地元素，如：紅色宮廟帽、女王頭T-shirt、小籠包套裝…等，讓小熊粉絲任意搭配，創造出獨一無二只屬於自己的樂天小熊，讓樂天小熊不只可愛，還充滿了道地的「台」味，活動網站於6/7(五)上線後，活動貼文短短三天已累積超過500個小熊粉絲分享專屬小熊，發揮自己的創意參與活動，還能獲得限量的40周年限量贈品。（活動詳情請至LOTTE 樂天小熊餅乾 FB／IG粉絲專頁https://bit.ly/45ye5ei ）





「台」味十足短影音，樂天小熊帶路遊台灣！

台灣人文薈萃，各地皆有無數令人津津樂道的特色文化，慶祝40周年的樂天小熊親自走訪了不同的台灣在地美食及文化，推出了40支的短影音和KOL合作影片，不論是去吃你家巷口香氣逼人的「炸雞排」還是體驗最在地的台灣醫美「挽面」，現在至活動網站就能看到樂天小熊體驗各種台灣特色的趣味反應。

「樂天小熊慶40和台灣一起玩」特展與您相約在華山

為了感謝40年來台灣粉絲的支持與喜愛，樂天小熊邀請台灣粉絲一起來華山參與他的生日派對啦！「樂天小熊慶40和台灣一起玩」特展將於2024/6/21(五)～2024/6/23(日)在華山1914文化創意產業園區中5B鍋爐室登場，特展分為「玩遍台灣」、「獨特台灣」以及「好吃台灣」三大展區，帶你和樂天小熊一起巡禮遊台灣，創造和小熊滿滿地獨特回憶，現場還有40周年限定贈品等你帶走！

這個周末別無他選，來華山和樂天小熊一起感受台灣的魅力!

樂天小熊40周年慶活動網站：https://lihi.cc/P9ReJ



