總統提釋憲、暫時處分　柯文哲諷：中華民國法律與賴清德牴觸者無效？

▲針對總統賴清德提釋憲、暫時處分，柯文哲諷，中華民國法律與賴清德牴觸者無效。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

針對賴清德總統將對國會改革法案聲請釋憲及暫時處分，民眾黨主席柯文哲26日晚間在節目中表示，總統賴清德說「在野黨不宜貿然採取行動」的說法實在可怕，這代表即便立院三讀通過修法，只要賴總統個人覺得不對，就可以在釋憲結果出來前都不用守法，難道中華民國法律與賴清德牴觸者無效嗎？

柯文哲預錄的YouTube頻道節目「柯P揪時在」26日晚間播出。他在節目中提到，聲請釋憲可能拖個2、3年，若在這之前都不用守法，讓人想起當年台南市議會，時任台南市長的賴清德200多天不進議會，如今變成賴總統後，還是沒有改變。柯文哲批評，賴總統的做法造成國家憲政危機，口口聲聲說自己守護台灣憲政體制，但帶頭毀憲亂政的、就是賴總統本人。

節目中，柯文哲也點出，賴清德叫在野「不要貿然行動」，聽起來像在威脅在野黨，難道國會不該追查超思雞蛋、疫苗採購、光電案當中的可能弊端嗎？賴總統說，聽證調查權會侵害企業營業秘密，這就是總統帶頭公然造謠。

另外，柯文哲也認為賴清德以器官移植舉例「不倫不類」，直言賴總統如今的做法，是明明器官移植有一套醫界採用的配對系統，但可能因為賴個人不滿意，就可以主張在自己喜歡的方法提出來之前，大家都不要遵守以前的系統，「不懂醫學不要緊，至少要懂法律，最起碼也要尊重法律」。

針對《財劃法》修法，柯文哲直言，民進黨狂撒抹黑圖卡，民進黨的邏輯是「一切都是以下次選舉為考量，而非為國家思考」。柯指出，《財劃法》修法讓中央預算多分給地方政府，民進黨就拿基層弱勢出來墊背，說會失去學費、租屋等補助財源，民進黨為何不說，應該要砍掉的是超思蛋的補助浪費，或者「1450」網軍作哏圖的預算，該把這些錢省下來？

而柯文哲也在節目中回顧2012年，民進黨團總召柯建銘、時任民進黨主席蘇貞昌，以及當時的台南市長賴清德等人，大聲捍衛《財劃法》修法的影片，當時賴市長說「任何一個負責任的總統，都不應該把關係直轄市發展的法律放在一邊不去管，財劃法趕快通過」。

針對民進黨高層當年的力呼，柯文哲在節目表示，「你們主張的修正財劃法，我們一定會幫你們實現！」，同時提醒「沒有討論、沒有民主」，呼籲民進黨趕快拿出《財劃法》修法版本來討論。

柯文哲也指出，民眾黨版本哪些部分優於國民黨版，包括分配給地方政府的金額不會造成中央財政負擔，以及成立「統籌分配稅款委員會」，符合財政紀律，也不受政治力影響。