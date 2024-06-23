天氣熱爆民眾搶排物調券惹怨　台中市府：將檢討發放時間

▲天氣熱爆民眾搶排物調券惹怨，市府表示，將檢討發放時間，以入秋、初春天候涼爽時節為考量。（圖／經發局提供）



記者游瓊華／台中報導

台中市今年第一波物調券自6月20日至22日等三天發放，台中市經發局表示，兌換情形良好，感謝各界協助，也向各發放場域自治組織致上萬分謝意。針對此次民眾在大熱天排隊情形，經發局表示，未來將再檢討發放時間，以入秋、初春天候涼爽時節為考量，也會研議早市發放時間提早；至於有民眾反應改為數位發放，則應考量市場、夜市以現金消費為主，前來領取者以固定消費長者居多，將再研議。

經發局長張峯源指出，此次活動每日的排隊人潮皆明顯較前一天增加許多，經工作人員於表定發放時間前計算，大約近7成的場域超過當天發放的人數，現場民眾極力肯定此次活動大有感，等同購物享五折優惠，稱讚市府政策。

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另外，每日上午公民有市場發放完畢後，下午、晚上則由商圈及夜市持續接棒，排隊人潮洶湧、現場熱鬧滾滾，且民眾素質良好、排隊井然有序。經發局也感謝民政局協助宣傳發放資訊、優惠方案等，與各區公所、在地里鄰長場場派員至現場協助，以及警察局全力動員，於每處場域分別至少派2名警力維持守護現場排隊秩序；也感謝民代也大力響應，準備水或扇子至現場，關心民眾排隊安全。

經發局說明，為協助花蓮震後經濟復甦，此次邀請花蓮業者於活動使用期間(6月20日至26日)於建國市場外廣場設攤，並於首三日發放1200份「花蓮專區物調券」，經大略統計，三日總營收約有28餘萬元，可見民眾發揮愛心的消費能力。另東區十甲旺市場認購的公益物調券，以實際行動幫助弱勢團體減輕生活負擔，市府首度攜手民間團體行善，期望透過此活動達到服務社會的目標。