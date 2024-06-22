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社會 社會焦點 保障人權

柴柴路口亂跑「害2車擦撞還肇逃」　飼主裝沒事...警鷹眼揪出開罰

記者白珈陽／台中報導

台中市北屯區日前發生一起車禍，「肇事者」是1隻柴犬，該隻未繫繩的柴柴在路上亂竄，造成車輛緊急閃避，柴柴沒事，但一輛自小客車為了閃狗，和另一輛車發生擦撞，幸好駕駛沒有受傷，但柴柴「肇逃」，車主只能自認倒霉。警方事後根據路口監視器及行車記錄器，發現柴柴頸部佩戴項圈，循線找到主人曾姓男子，依道交條例疏縱寵物於道路奔走而引起交通事故製單舉發。

警方調查，台中市北屯區山西路二段與崇德二路二段路口，1名李姓女子（26歲）18日上午開車沿山西路網大連路方向直行，行經路口處時，1隻柴犬突然從左側竄出，嚇得她連忙向右急轉閃避，不慎與右側同向行駛的灰色自小客車發生擦撞，兩車撞擊瞬間，柴犬趁亂逃離現場。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲柴柴突然竄到路中央，開車駕駛閃避不及與其他車輛發生擦撞。（圖／記者白珈陽翻攝）

警方調閱路口監視器及行車紀錄影像，發現該隻柴犬佩戴著項圈，顯示應有主人飼養；警方還發現相關畫面中，有1名機車騎士無故停在路旁，且側頭望向柴犬，推測騎士可能與柴犬有關聯，經確認，證實騎士就是柴犬的主人曾姓男子（40歲）。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼警方發現柴犬頸部佩戴項圈；警方發現路旁有1名騎士停等觀看。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

曾男遭警方通知到案說明，他坦承當時正在帶柴犬散步，但由於未妥善繫繩，導致柴犬逃脫，他雖想將柴犬抓回，但擔心動作過大嚇到狗，不敢貿然行動，只好將車停在路邊等待時機；事故當下他見柴犬沒被車撞倒，便逕行離去，直到警方找上門才意識到事情嚴重性。

曾男對於自己的疏忽表示歉意，警方也針對他疏縱寵物於道路奔走而引起車禍的行為，依道路交通管理處罰條例第84條規定予以舉發。

警方呼籲，車禍肇事不以是否發生碰撞為必要，如行為與事故有因果關係，即可能被視為事故當事人，應通知警方到場處理釐清，不可因沒有發生碰撞而逕行離去。此外，為了毛寶貝的安全，飼主應隨時注意寵物動向或握緊牽繩，避免憾事發生。

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