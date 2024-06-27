救回5狗9貓！內湖愛爸陳屍寵物店　17歲女兒悲：店休一周再振作

▲寵物店內部花了約500萬裝潢，但因未取得營登，美容、寵物住宿部分只能閒置。（圖／記者黃彥傑攝，下同）

記者黃彥傑、莊智勝／台北報導

台北市內湖區一家寵物店老闆砸了500萬元裝潢，但卻因為2樓屋主失聯、拒簽同意書，導致營業登記下不來，遲遲無法正式營業，老闆不堪經濟壓力，最終選擇走上絕路。今(27日)老闆17歲的女兒受訪時表示，目前先店休一個禮拜，處理好爸爸的喪事，「未來再重新振作吧！」

據了解，死者從事寵物美容業，對貓狗相當熱愛，因此租下內湖區該處1樓經營寵物店，但依據法規，要開業必須得到整棟樓住戶、左鄰右舍一致同意才能經營，老闆因此挨家挨戶說明原由，一一取得鄰居同意，唯獨正上方2樓屋主遲遲未同意，甚至一度神隱。

老闆女兒控訴，2樓鄰居起初開出條件，要求幫忙修補他家陽台才願意簽同意書，未料爸爸花了將近10萬完成施工後，對方卻神隱、避不見面，甚至還放話「絕對不簽(同意書)」，爸爸的寵物店因此只能做些簡單的寵物用品買賣，至於寵物旅館、寵物美容等部分全部停擺閒置，無法開張。

女兒表示，這家寵物店爸爸花了500萬元裝潢，打造寵物舒適空間，且每個月還要支出店租5萬元，家中也有4個孩子需要撫養，再加上需要救援流浪貓狗，開銷相當龐大，而2樓鄰居又拒簽同意書，沒有營業登記的狀態下，店收根本入不敷出，經濟壓力很大。

女兒說，現在家裡一共有5隻狗、9隻貓咪，都是爸爸救援回來的毛寶貝，預計接下來將有2隻貓會送養。對於未來，女兒說，目前要先店休一個禮拜，先處理好爸爸的喪事，「再重新振作吧！感謝一直以來客戶的支持。」

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