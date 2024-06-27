夫偷吃別人老婆互傳「被抓到我更暈了」　妻氣炸告討百萬

記者黃翊婷／綜合報導

人夫阿隆（化名）被指控與已婚女網友小萍（化名）發生婚外情，兩人不僅傳送「你出來不方便啊，被她抓到我更暈了」、「你真的有當我是情人過嗎」等訊息，還曾拍攝性愛影片。阿龍的妻子憤而提告求償100萬元，雖然兩人皆否認有不正當交往關係，但並未獲得桃園地院法官採信，日前被判處應賠償正宮25萬元較為適當。

▲人妻抓包丈夫外遇女網友。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

人妻在判決書中主張，丈夫阿隆在2022年至2023年間因為經常外出不知去向，讓她起了疑心，進一步調查，果然在手機裡發現丈夫與小萍的親密對話，包含「你出來不方便啊，被她抓到我更暈了」、「我還以為你是要跟我約會了」、「你真的有當我是情人過嗎」等等，甚至還有自拍性感照片以及性愛影片，讓她大受打擊，憤而決定對兩人提告求償100萬元。

對於妻子的控訴，阿隆坦承曾在外面話前與他人發生性行為，但不是跟小萍。小萍則辯稱兩人只是玩遊戲認識的朋友，是阿隆單方面對她抱有好感，她已經結婚，對阿隆沒有感情，也沒有發生過踰矩行為，此外，她也不是性愛影片中的女子。

不過，桃園地院法官檢視阿隆與小萍的對話紀錄，發現他們曾談及「這些事情打從我們在一起就知道的，不是嗎」、「整天說怕這個怕那個，既然在一起不是應該要一起想辦法去面對的嗎」等話，再參酌兩人的其他對話紀錄，可見他們的關係應該已經逾越一般正常男女的往來分際。

至於性愛影片的部分，法官表示，在A影片中可以清楚看見女方的側臉，與小萍的容貌相似，而且A影片和B影片（可看見阿隆的正面）中的場景，不論是房間內部裝潢，還是擺設、天花板燈光的位置等等，都是一樣的，因而認定兩人就是影片中的男女。

法官認為，阿隆在婚姻關係存續期間與小萍發生踰矩行為，嚴重破壞婚姻關係中夫妻互負的忠實義務，侵害到妻子的配偶權，最終裁定兩人應連帶賠償25萬元較為適當，全案仍可上訴。