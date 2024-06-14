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社會 社會焦點 保障人權

拾荒翁偷走1袋燒餅油條　被判拘役30日

記者黃翊婷／綜合報導

年近70歲的老翁阿榮（化名）平時靠撿拾資源回收維生，家中經濟狀況不佳，去年11月某日上午他發現路邊一輛機車上掛著一袋早餐，於是徒手將早餐拿走，因而挨告。桃園地院法官認為，阿榮過去涉犯多起竊盜案件，經法院判刑確定，卻又再犯，顯然欠缺對他人財產權的尊重，最終依竊盜罪判處他拘役30日，得易科罰金3萬元。

▲▼街友,遊民,流浪漢,街頭乞討。（示意圖／達志影像）

▲阿榮偷取他人的早餐，因而吃上官司。（示意圖／達志影像，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿榮去年11月某日上午11時許行經桃園市的街道，他發現路邊一輛機車上掛著一袋早餐，裡面裝有燒餅、油條及豆漿（總價值大約110元），竟徒手將早餐整袋拿走。

後來機車騎士發現早餐不見了，報警之後，經警方調閱監視器畫面追查，才循線逮到阿榮。阿榮接受警詢時，對於自己的行為坦承不諱，但後續檢警傳喚，他卻沒有出席。

桃園地院法官認為，阿榮先前有多次涉及竊盜案件被法院判刑並執行完畢的紀錄，卻還是不思從正當管道賺錢，反而一再恣意竊取他人財物，顯然欠缺對他人財產權的尊重，考量到他已經坦承犯行，但至今尚未獲得受害者諒解或賠償損害，最終依竊盜罪判處他拘役30日，得易科罰金3萬元，全案仍可上訴。

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