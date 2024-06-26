領錢才知變警示戶？　他瞎扯「密碼被超能力預知」結局打臉

記者黃翊婷／綜合報導

男子阿祥（化名）涉嫌將自己的銀行帳戶提供給詐騙集團使用，導致5位民眾受騙（僅4人決定提告），共計損失495萬餘元，他辯稱自己不知情，去銀行領錢時才被告知變成警示戶，「詐騙集團會超能力，會預知我的密碼將款項轉出」。然而，桃園地院法官表示，網銀密碼是阿祥自己改的，他還親自前往銀行辦理約定轉帳帳戶手續，顯然具有幫助詐騙的主觀犯意，最終依洗錢罪判處他有期徒刑4年，併科罰金1萬元。

▲阿祥瞎扯詐團有超能力預知密碼，害他的帳戶變成警示戶。（示意圖／記者周宸亘攝，與本案無關。）

判決書中記載，阿祥去年3月15日前往銀行使用ATM，為名下帳戶重新設定1組網銀的帳號、密碼，隔日他便將新的帳密透過LINE傳送給詐騙集團成員；同年同月20日他依照指示親自前往銀行辦理約定轉帳帳戶手續，並向行員謊稱認識約定轉入帳戶的持有人，目的是想向朋友學習投資，最後順利綁定2組約定轉帳帳戶，並透過這個方式幫助詐團洗錢。

阿祥到案之後辯稱，該帳戶是公司的薪轉帳戶，他不知道為何會有5名受害者匯款進來，金額還那麼多（共計495萬1000元），他都沒有收到銀行通知，直到去領錢時，才被銀行告知變成警示戶，雖然他確實為了投資曾將存摺照片提供給網友，對方承諾會給予1天2000元的報酬，但他什麼也沒有拿到。

阿祥接著說道，他沒有將帳戶提款卡密碼或網銀密碼告知別人，受害者的錢之所以會被提領一空，是「詐騙集團會超能力，會預知我的密碼將款項轉出」。

不過，銀行方面出示阿祥的帳戶資料，證實他的確曾使用ATM重設網銀帳密，之後受害者的錢便被詐團透過阿祥的網銀轉出。桃園地院法官認為，阿祥前往銀行辦理約定轉帳帳戶時，心中早就知道這2組帳戶會成為詐團層層轉錢的帳戶，他仍以話術誆騙行員，成功完成相關手續辦理，顯然具有幫助詐騙的主觀犯意。

法官指出，阿祥辯稱沒有將密碼交給他人、詐團會超能力等說詞，都是硬辯之詞，不足採信，最終依洗錢罪判處他有期徒刑4年，併科罰金1萬元，罰金部分得易服勞役10日，全案仍可上訴。