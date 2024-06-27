20T巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！影片曝　工作人員：賠死了

記者施怡妏／綜合報導

網路上近日瘋傳一段影片，重量20噸的巨大觀音雕像，在吊掛過程中，因繩索突然斷裂，導致雕像倒落，頭部更在落地時直接斷裂，影片中還可以聽到工作人員驚恐地喊著「撩係啊（台語，賠死了）」。貼文曝光，掀起網友討論，「一看就是外行的，表面可以先包一層布後續用鋼索吊掛」。

▲觀音像斷頭。（圖，下同／翻攝自FB爆廢1公社）



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有網友在臉書「爆廢1公社」發文，貼出一段影片，「這尊要多少？」從影片中可以看到，有一尊觀音雕像吊掛失敗，倒落時頭部直接斷裂。據了解，事發地點在宜蘭羅東的永和寺前，觀音像重量20噸，耗資170萬元、用15噸花崗石材打造。

貼文曝光，網友表示，「這麼重的東西用這麼細的繩子！人才」、「這家吊車公司可以收一收了」、「真的還是要給專業的」、「還好下面沒有人在，不然就是嚴重工安意外」、「這尊應該不便宜哦」、「來吊的根本就菜鳥，這麼貴重的東西，竟然用舊的繩子，再來綁法也完全不正確，一旦立起來就會脫落掉下去」。

有內行網友指出，「斷裂點是懸空處！ 因此應該不是被刮斷的！而是懸吊布太舊，壽命已盡、不夠平均受力」、「一條全新吊索都只能預估5噸，這個不是全新就大概只能估最多2噸，山東白麻屬於花崗石，這個體積重量至少也在15-20噸，內地整個做好含運大概100w-150w以內，加上中間過手的看敢不敢賺，敢的話300w以上到500w都有人喊，吊車司機我只能說你心臟真大，還好人沒事」。

另有網友分享疑似涉事單位的說法，事件發生在25日上午，事故主因為「誤判尼龍板索額定荷重能力及吊掛校正時，另一條板索是否能承受石像全部重量而斷裂」，觀音像的身首異處，造成四、五百萬元的損失，「幸好我佛慈悲並無人傷亡，如再位移四、五公尺，旁邊有三、四位委員，到時可能要辦聯合公祭了」。

對此，廟方表示，因神像沉重，吊掛前就建議不要用布條，但施工方未採納這個建議，結果造成這次的意外，但幸好神像砸落時沒有傷及任何人，將重新向原工廠採購觀音神像，並將和施工方商議賠償事宜。