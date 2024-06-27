　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

20T巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！影片曝　工作人員：賠死了

記者施怡妏／綜合報導

網路上近日瘋傳一段影片，重量20噸的巨大觀音雕像，在吊掛過程中，因繩索突然斷裂，導致雕像倒落，頭部更在落地時直接斷裂，影片中還可以聽到工作人員驚恐地喊著「撩係啊（台語，賠死了）」。貼文曝光，掀起網友討論，「一看就是外行的，表面可以先包一層布後續用鋼索吊掛」。

▲▼ 。（圖／翻攝自FB報廢1公社）

▲觀音像斷頭。（圖，下同／翻攝自FB爆廢1公社）

[廣告]請繼續往下閱讀...

有網友在臉書「爆廢1公社」發文，貼出一段影片，「這尊要多少？」從影片中可以看到，有一尊觀音雕像吊掛失敗，倒落時頭部直接斷裂。據了解，事發地點在宜蘭羅東的永和寺前，觀音像重量20噸，耗資170萬元、用15噸花崗石材打造。

貼文曝光，網友表示，「這麼重的東西用這麼細的繩子！人才」、「這家吊車公司可以收一收了」、「真的還是要給專業的」、「還好下面沒有人在，不然就是嚴重工安意外」、「這尊應該不便宜哦」、「來吊的根本就菜鳥，這麼貴重的東西，竟然用舊的繩子，再來綁法也完全不正確，一旦立起來就會脫落掉下去」。

有內行網友指出，「斷裂點是懸空處！ 因此應該不是被刮斷的！而是懸吊布太舊，壽命已盡、不夠平均受力」、「一條全新吊索都只能預估5噸，這個不是全新就大概只能估最多2噸，山東白麻屬於花崗石，這個體積重量至少也在15-20噸，內地整個做好含運大概100w-150w以內，加上中間過手的看敢不敢賺，敢的話300w以上到500w都有人喊，吊車司機我只能說你心臟真大，還好人沒事」。

▲▼羅東永和寺新觀音石材神像入厝，吊掛神像的布繩意外斷裂，神像砸地斷兩截。（圖／擷取自臉書社團「爆廢1公社」，下同）

另有網友分享疑似涉事單位的說法，事件發生在25日上午，事故主因為「誤判尼龍板索額定荷重能力及吊掛校正時，另一條板索是否能承受石像全部重量而斷裂」，觀音像的身首異處，造成四、五百萬元的損失，「幸好我佛慈悲並無人傷亡，如再位移四、五公尺，旁邊有三、四位委員，到時可能要辦聯合公祭了」。

對此，廟方表示，因神像沉重，吊掛前就建議不要用布條，但施工方未採納這個建議，結果造成這次的意外，但幸好神像砸落時沒有傷及任何人，將重新向原工廠採購觀音神像，並將和施工方商議賠償事宜。

ET快訊
補新青安貸款漏洞！　財政部增「限貸一次」、簽自住切結書
導師一句「你沒用」…3刀男黑化！　見白鞋染紅：地獄結束了
觀音像慘遭斷頭！永和寺要再花170萬+求償
巨大觀音像吊掛「當場斷頭」！　工作人員喊：賠死了
孫安佐將登成人平台直播！　SWAG證實：合體陳沂
夏克立贏了！　女星PO文「約克夏該處死」被起訴

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

15種樹「易製造臭氧」！環境部揭名單建議少種　學者質疑準確性

脫褲激戰聞男友GG飄「腳垢＋尿味」！妹子低頭看崩潰：噁到想吐

午後雷雨再現「下最大」時間曝　未來一周高溫飆37度

漏看停車場1規定！ 停車費「780變3萬9」　醫怒控：不只我受害

蘇慧倫演法醫「看不出真實年齡」　一票不敢信：我以為35歲

20T巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！影片曝　工作人員：賠死了

中國信託文薈館「錢的多重宇宙─五感體驗玩金融」特展　6／29邀親子共遊

菜市場出身立定志向讀餐飲　32歲邱奕承當上米其林主廚

11歲女童確診+黴漿菌高燒39.7度　尿有酸腐味...再揪染罕菌

砸錢補助「蛋雞淘汰」救蛋價　陳駿季嘆情況特殊：消費者少吃蛋了

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

金智媛離台「一路揮手說掰掰」　親切互動到最後...下次見❤

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

小S氣動力火車：都不請我當嘉賓！　無緣金智媛簽名「回去要喝一杯」

15種樹「易製造臭氧」！環境部揭名單建議少種　學者質疑準確性

脫褲激戰聞男友GG飄「腳垢＋尿味」！妹子低頭看崩潰：噁到想吐

午後雷雨再現「下最大」時間曝　未來一周高溫飆37度

漏看停車場1規定！ 停車費「780變3萬9」　醫怒控：不只我受害

蘇慧倫演法醫「看不出真實年齡」　一票不敢信：我以為35歲

20T巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！影片曝　工作人員：賠死了

中國信託文薈館「錢的多重宇宙─五感體驗玩金融」特展　6／29邀親子共遊

菜市場出身立定志向讀餐飲　32歲邱奕承當上米其林主廚

11歲女童確診+黴漿菌高燒39.7度　尿有酸腐味...再揪染罕菌

砸錢補助「蛋雞淘汰」救蛋價　陳駿季嘆情況特殊：消費者少吃蛋了

藍鎖定「超思、鏡電視案」成立調查小組　黃國昌：黨團將共同討論

失戀女遇真命天子甜喊「我喜歡你♥」　結局進了法院

深澳鐵道自行車7／1加開夜間班次！穿梭花火隧道找12星座、星空鯨

陸大學將設立「首個殯葬職業科系」　招收120人培養創新型人才

疑高溫炎熱引燃　台中3天2輛雙B車起火！車內別放這些物品

統一羅智先撩妻放大絕！　手機桌布曬高秀玲嫩照

《博物館驚魂夜》「老警衛」家中離世！　才剛過完90歲生日

元大金隨台股震盪跌近半根　窘陷貼息

15種樹「易製造臭氧」！環境部揭名單建議少種　學者質疑準確性

案場遇「跩爆代銷」一票爆有感！過來人笑曝關鍵：很客氣

４歲童打到球直衝３壘　媽笑：至少知道踩壘包

生活熱門新聞

10項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

LINE抓偷吃「1功能曝光」　內行驚：刪聊天室也沒用

女想約砲！男友點頭「我在旁邊看」

38度高溫！高雄驚見「藏鏡人」包緊緊打掃　網喊想買　

「沒有最熱、只有更熱！」　今再飆極端高溫

專家揭鮭魚1烹煮法犯大忌：營養流失且致癌

巨大觀音像吊掛出包「當場斷頭」！工作人員：賠死了

學長一煞車！E奶妹「巨胸撞背」爆尷尬：怎開口道歉

領隊「爽買馬卡龍」丟包4團員　蜜月遊歐一堆行程作廢

今太平洋高壓最強！　雨區擴大時間曝

烤肉店蟑螂亂竄　客：發生好幾次

12星座「偷吃徵兆」曝光！這3人愛愛變得很隨便

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人

更多熱門

相關新聞

新觀音像慘遭斷頭　羅東永和寺再花170萬訂製

新觀音像慘遭斷頭　羅東永和寺再花170萬訂製

香火鼎盛主祀觀世音菩薩，200多年歷史的羅東鎮永和寺，25日發生一起意外，耗資170萬元、用15噸花崗石材打造的新觀音神像，入厝前吊掛神像的布條突斷裂，神像從高空砸落「斷頭」，幸無人受傷。廟方已決議，將重新向原工廠採購觀音神像，並將和施工方商議賠償事宜。

老翁宜蘭蜜月灣走失　搜救3天未尋獲

老翁宜蘭蜜月灣走失　搜救3天未尋獲

印度疫後首發團抵台踩線　觀光署鎖定「2客群」拚年破4萬人次

印度疫後首發團抵台踩線　觀光署鎖定「2客群」拚年破4萬人次

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

唐治平現身礁溪「眼神渙散狂晃頭」！

「5菜＋大雞腿」只要60元！妹子公布店家了

「5菜＋大雞腿」只要60元！妹子公布店家了

關鍵字：

觀音雕像吊掛失敗宜蘭永和寺爆廢1公社

讀者迴響

熱門新聞

獨／曾崩潰吼「求2F放條生路」　愛爸老闆陳屍寵物店

台中父帶8歲女兒走7hrs回南投　原因太心酸

10項交通違規「將不開放檢舉」　PTT吵翻：大違停時代來了

他深夜送餐遇搶劫　掏刀砍退2歹徒

阿彌陀佛姐遭撞滿臉血！左手骨折多處擦傷

「4組保健食品」要一起吃！　營養師認證：效果更好

深田詠美毀了？　達人：沒有片商敢合作

街友被趕　暴怒一拳擊殺摩鐵經理

中捷男喊「出獄還要殺人」！點名導師：第一個找你

櫻花妹旅台遇運將超暖提醒　日網共鳴

王仁甫飛大陸「季芹連3天連絡不上」

台版《黑暗榮耀》！她國中被霸凌15年後暴打老同學

最會「溺愛孩子」星座Top 3

LINE抓偷吃「1功能曝光」　內行驚：刪聊天室也沒用

貸新青安買30坪房！女友鬧分「是坐牢」他崩潰

更多

最夯影音

更多

韓鋰電池廠大火瞬間曝光　42秒延燒狂爆炸釀23死

忘拉手煞撞9百萬邁巴赫　警下車臉綠...民：賠死囉

曝台鐵事故土石流影片　洪孟楷：19分鐘未通報

一次２台水冷扇卻手滑　他奮力挽回還是全倒地

警車現場驅趕違規停車　突倒退撞上900萬邁巴赫

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面