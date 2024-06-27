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新觀音像吊掛出包慘遭斷頭！羅東永和寺再花170萬訂製+求償

記者游芳男／宜蘭報導

香火鼎盛主祀觀世音菩薩，200多年歷史的羅東鎮永和寺，25日發生一起意外，耗資170萬元、用15噸花崗石材打造的新觀音神像，入厝前吊掛神像的布條突斷裂，神像從高空砸落「斷頭」，幸無人受傷。廟方已決議，將重新向原工廠採購觀音神像，並將和施工方商議賠償事宜。

羅東的知名廟宇永和寺表示，廟埕的3座大型神像，包括觀音菩薩與兩名童子已有數十年的歷史，因年久失修，神像經常滲水，外漆剝落，需定時粉刷，每2到3個月就需花費20到30萬元修整。

▲▼羅東永和寺新觀音石材神像入厝，吊掛神像的布繩意外斷裂，神像砸地斷兩截。（圖／擷取自臉書社團「爆廢1公社」，下同）

▲羅東永和寺新觀音石材神像入厝，吊掛神像的布繩意外斷裂，神像砸地斷兩截。（圖／擷取自臉書社團「爆廢1公社」）

為此廟管委會去（2023）年決議，向大陸工廠訂購3尊新的石刻神像，耗資超過200萬元，約半年完工，並已在日前送抵台灣。然而，25日上午8時許，當廠商用吊掛的方式將神像從正門搬進廟埕廣場時，卻發生了意外。

因神像沉重，吊掛前廟方就建議不要用布條，但施工方未採納這個建議，結果造成這次的意外。當時神像附近也有工人在施工，但幸好神像砸落時沒有傷及任何人。

另，管委會已決議，將向原工廠再採購觀音神像，預計將再次耗資170萬元，同時也會和施工方商議賠償事宜。原本預計在農曆6月19日（國曆7月24日）舉辦的安座開光典禮，以及農曆9月19日（10月21日）的遶境活動，現在可能都要順延。不過，如果大陸工匠的工作進度順利，9月19日仍有望進行安座開光，而遶境可能得等到11月19日（12月19日）才能舉行。

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