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搭客運「受困行李艙」司機繼續開　女乘客險暈厥：人生最恐怖時刻

▲▼ 。（圖／翻攝自小紅書）

▲ 女子事後發文分享受困行李艙的遭遇。（圖／翻攝自小紅書）

記者陳宛貞／綜合外電報導

馬來西亞發生一起離譜事件，一名華裔女子搭乘客運，下車前要拿行李艙內的行李時，司機卻直接關門，導致她受困狹窄的艙內，一度缺氧頭暈，打電話求助時業者態度卻相當不友善，好不容易脫困後司機始終沒有道歉，令她不滿發文抱怨。

綜合《中國報》等當地媒體，這名女子25日中午獨自搭乘長途客運，從吉隆坡返回柔佛州，到站後要拿行李艙深處的行李，司機卻突然關門，導致她受困艙內，奮力拍門卻因下大雨沒人聽見，為避免缺氧只好先脫下口罩。

客運一路走走停停，令她開始感覺頭暈、呼吸困難，但還是努力打起精神，「很怕暈了就再也醒不來」，趕緊打電話、傳訊息給客運公司求救，不斷喊「救命」、「不能呼吸」，希望工作人員幫她通知司機，對方卻語氣不佳，反而大聲質問她怎麼會困在行李艙內，令她更加不滿。

最後女子直到傍晚約6時，客運行駛數分鐘靠站後，行李艙被打開才脫困，令其他乘客都嚇一跳，司機則是面帶微笑，聲稱他以為女子已經下車才會關門，但全程不曾道歉。

女子事後發文形容，這簡直是「人生最恐怖時刻」，不禁慶幸自己還活著，也還好行李艙內有訊號，才有辦法打電話求助。她男友事後向巴士公司投訴時，業者態度誠懇地道歉，坦承是司機疏忽，也保證未來不會讓這類事件重演。但仍有不少網友為女子抱不平，認為業者應提供賠償。

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