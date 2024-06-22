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社會 社會焦點 保障人權

「48歲財富自由」退休工程師喝茫　騎居酒屋老闆重機...害扣牌2年

記者許權毅／台中報導

一名48歲馬來西亞籍的退休工程師「史蒂芬蕭」4月來台旅遊，到台中市知名居酒屋店用餐，過程中跟老闆聊起他的重機、31萬KTM 390 DUKE，史蒂芬蕭安全帽也沒戴，跳上車直接騎走，結果才騎200公尺就被警察攔下，發現他有濃濃酒味，一測達到0.68mg/l，害老闆車輛被扣牌2年，自己則繳了9萬易科罰金後離境。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲馬來西亞籍48歲已退休工程師史蒂芬蕭，4月在台中酒駕被抓，還是騎走當晚用餐的店家老闆的愛車。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

第一警分局表示，該案發生在4月11日深夜，48歲、馬來西亞籍的男性「Stephen Siaw（史蒂芬蕭）」到台中自助旅遊，第一晚就在勤美商圈知名居酒屋用餐。過程中喝了數罐啤酒，也跟老闆聊得盡興，兩人意外得知都喜歡MotoGP賽事，且該店老闆就有一輛要價約31萬的重機KTM 390 DUKE，便到車前一起聽「排氣管聲浪」。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

該店老闆熱情發動引擎，沒想到史蒂芬蕭竟一屁股跳上車，不顧沒戴安全帽還剛喝過酒，直接猛催油門往勤美商圈綠園道騎去。約200公尺左右，史蒂芬蕭不明原因停靠在路邊，剛好員警巡經此處，發現他沒戴安全帽，且散發濃濃酒味，立即將人攔下實施酒測，一測發現數值高達0.68mg/l。

據了解，史蒂芬蕭自稱是來自馬來西亞的IT工程師，稱目前經濟能力達到「財富自由」，年僅48歲已經退休，卻在來台觀光第一天，就因為喝酒誤事。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

全案除了將史蒂芬蕭依公共危險罪嫌移送台中地檢署偵辦，也將該車主（老闆）所擁有的重機當場拆牌吊扣，且2年不得行駛上路。該案於本月11日簡易判決出爐，史蒂芬蕭被判處3月有期徒刑，易科罰金以一日1000元計算，總計罰金約9萬左右，繳清後已經離境。

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