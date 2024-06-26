颱風生不出來！　酷熱到7月上旬

▲台灣颱風論壇說，歐洲數值模式未來5天雨區模擬，從西北太平洋、日本琉球、台灣、中國華南顏色相對淡薄許多，表示屬於少雨、甚至無雨的地方。（點圖可放大／翻攝「台灣颱風論壇｜天氣特急 」臉書）

記者陳俊宏／台北報導

颱風生不出來！氣象粉專提醒，酷熱、陽光強烈、午後雷雨的天氣型態還會持續下去，至少熱到7月上旬，在此前也看不到颱風形成的訊號。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書發文，分享最新歐洲數值模式未來5天雨區模擬圖，並提到，可以很明顯看到，從西北太平洋、日本琉球、台灣、中國華南顏色相對淡薄許多，表示屬於少雨、甚至無雨的地方，也是太平洋高壓勢力的籠罩範圍。

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台灣颱風論壇說，根據模式資料顯示，太平洋高壓短期內依然強盛，不會有太顯著減弱，酷熱、陽光強烈、午後雷雨的天氣型態還會持續下去，甚至到7月上旬，在此前也看不到颱風形成的訊號。

台灣颱風論壇提醒，長時間的高溫炎熱容易造成熱傷害，室外活動務必防曬，適當補充水分，穿著透氣衣物，身體若有不適，如頭痛、頭暈、食慾不振等，請多加留意，狀況若未改善記得儘速就醫。

文中也提到，這幾天如有前往日本九州、韓國濟州島遊玩的朋友，受梅雨鋒面影響，天氣相當不穩定，部分航班也可能受到影響喔。