超級熱！全台進烤箱飆38度　明午後雷雨彈「下最大」地區曝

▲未來一周持續高溫炎熱。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔡亞樺／台北報導

中央氣象署發布明(26日)高溫資訊，12縣市出現36度以上高溫。氣象署指出，未來一周各地繼續熱，尤其高屏內陸更熱，局部達38度以上，明後天午後熱對流發展，台南以北及其他山區有局部短暫雷陣雨，中部以北及其他山區可能有局部大雨發生。

氣象署指出，明日屏東縣為紅色燈號，有連續出現38度極端高溫的機率。高雄市為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

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台北市、新北市、新竹縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣、台南市為橙色燈號，有連續出現36度高溫的機率。桃園市、嘉義市為黃色燈號，請注意。

▲明(26日)高溫資訊圖 。（圖／氣象署提供）

氣象署預報員陳姵安說，明、後天太平洋高壓逐漸增強，午後熱對流發展，在台南以北跟其他山區會有局部短暫雷陣雨，中部以北及其他山區有局部大雨發生的機率，環境吹東南風，水氣帶到東南部，因此恆春半島及東半部有零星陣雨。

她表示，周五環境偏南風，水氣增加，持續到下周一，在中南部地區零星短暫陣雨，其他地區則多雲到晴，但午後中部以北、東北部、東部及其他山區有局部短暫雷陣雨。

▲未來一周降雨趨勢。（圖／氣象署提供）

她說，下周二又回到東南風的天氣型態，各地多雲到晴，東南部地區跟恆春半島有零星短暫陣雨，午後雷陣雨會在中部以北、東北部、東部及其他山區。

溫度方面，陳姵安說，明天環境偏東南風，西半部高溫36度，其他地區32至34度，尤其近山區、河谷及大台北盆地可能有37度高溫。

▲未來一周溫度趨勢。（圖／氣象署提供）

她表示，周五轉成偏南風持續到下周一，高溫略低1到2度、約35度，還是滿熱，下周二轉東南風，溫度再升高。另明天在高雄、屏東沿海可能有較強陣風，多加留意。