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正妹YTR「北車地下街」被襲胸！台人認出地點驚：不要獨自去

▲▼觀光,觀光客,旅客,台鐵,台北車站,台北車站大廳,地下街。新冠肺炎衝擊，台北車站大廳與地下街人潮明顯減少。（圖／記者李宜秦攝）

▲台北車站地下街。（圖／資料照）

記者鄺郁庭／綜合報導

正妹YouTuber阿貝日前在台北地下街拍片，被一位坐輪椅的老伯襲胸，過程全都被錄下，令她直呼，「遇到這麼一個噁心的人，加深了我對北車不好的回憶。」影片引發議論，就有網友也嘆，「之前我到北車都不愛進地下街，快逃」、「北車很多鹹豬手，請注意。」

阿貝當時走在北車地下街，打算前往期待已久的冰品店，怎料突然伸來一隻手，欲從她腋下襲擊胸部，嚇得她連忙閃躲，花好幾分鐘才冷靜。事後她錯愕回想，「我記得是個輪椅男，剛才那個襲胸的噁心人，手伸過來的瞬間，我有保護措施，並按下相機的暫停鍵，所以這段我是有錄到一點的，到時影片剪出來證據確鑿，我沒有亂說，真的遇到鹹豬手」，不禁直言，「遇到這麼一個噁心的人，加深了我對北車不好的回憶。」

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影片一出，就有不少台人也表示，北車地下街常有怪人出沒，「真的太誇張了，北車地下街奇葩人太多，不管在哪，警覺心要有」、「是不是一個北車B1轉角處？那帶就有怪咖要跟路人騙車費、一直纏人」、「北車真的三教九流都有，遇到可以大聲喊出來」、「疫情之前我之前一位女性友人，也是在北車那邊被擦肩而過的中年人摸胸。」

有網友則是認出阿貝的位置，「竟然是在Y區」、「地下街Y後面，但這邊的冷氣比較涼。早上10點前跟晚上9點後，就不建議在那逗留，那邊就很暗了，人也很少。」其中，有一名網友表示，自己在附近工地上班，「如果要去那個地方千萬不要獨自一人去，要找熟人帶路，遇到危險就立刻通報警察」、「反正就是小心那些怪人。」

還有台人認同北車根本巨型迷宮，「那邊我很熟，要多逛幾次才比較不會迷路，腹地確實很大」、「身為桃園人，去台北也要去個十幾次，才大概記得怎麼走」、「我也很討厭北車，真的是迷宮」、「要不是從小就在北車一代溜搭，不然我應該也會迷路。」

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