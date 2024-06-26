正妹YTR阿貝提告！地下街拍片遭輪椅伯襲胸　警調監視器追人　

記者邱中岳／台北報導

正妹YouTuber阿貝日前在台北地下街拍攝影片，結果遭一位坐輪椅的阿北襲胸，過程全都被錄下，嚇得阿貝趕緊閃開，事後表示看到襲胸男是坐輪椅的老先生；26日中午12時許，阿貝到北市警局大同分局建成派出所提出性騷擾告訴。

▲YouTuber阿貝在北車地下街遭人襲胸，在26日中午12時許前往派出所提告。（圖／翻攝YouTube／阿貝很全能）

YouTube頻道「阿貝很全能」擁有18.1萬粉絲訂閱，23日上放一段名為「大陸女生求助」的影片，影片中只見她拿著錄影機邊走邊錄時，突然看到一隻手從她腋下襲擊胸部，阿貝見狀嚇到連忙快閃，因驚嚇過度，花了好幾分鐘才冷靜。事後回看影片，發現襲胸的男子是一位坐輪椅的老先生。

影片上架2天引來2千多則留言，網友留言「趕快去報警，別讓這噁心老頭再禍害下一個人」、「下次不嫌麻煩的話請直接報警，不要讓這種人逍遙法外」、「一定要報警 」。

阿貝今日上午11時許跑到北市警局中正一分局忠孝西路派出所，事後得知案發地點管轄派出所為大同分局建成派出所，中午12時許轉往建成派出所提出告訴。

據悉，阿貝16日下午1時許在台北地下街拍影片介紹冰店，卻遭坐著輪椅的老人襲胸，事後感到噁心不舒服，檢視影片後也確認並決定提告。

目前警方掌握相關襲胸嫌犯特徵，疑似襲胸的輪椅的老人穿著藍色外套、灰白色長褲，輪椅旁還有紅色拐杖，當時身邊還有2名疑似看護的人員旁同，警方將依據時間點調閱監視器釐清犯嫌身份。