　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

正妹YTR阿貝提告！地下街拍片遭輪椅伯襲胸　警調監視器追人　

記者邱中岳／台北報導

正妹YouTuber阿貝日前在台北地下街拍攝影片，結果遭一位坐輪椅的阿北襲胸，過程全都被錄下，嚇得阿貝趕緊閃開，事後表示看到襲胸男是坐輪椅的老先生；26日中午12時許，阿貝到北市警局大同分局建成派出所提出性騷擾告訴。

▲▼YouTuber阿貝。（圖／翻攝YouTube／阿貝很全能）

▲YouTuber阿貝在北車地下街遭人襲胸，在26日中午12時許前往派出所提告。（圖／翻攝YouTube／阿貝很全能）

YouTube頻道「阿貝很全能」擁有18.1萬粉絲訂閱，23日上放一段名為「大陸女生求助」的影片，影片中只見她拿著錄影機邊走邊錄時，突然看到一隻手從她腋下襲擊胸部，阿貝見狀嚇到連忙快閃，因驚嚇過度，花了好幾分鐘才冷靜。事後回看影片，發現襲胸的男子是一位坐輪椅的老先生。

影片上架2天引來2千多則留言，網友留言「趕快去報警，別讓這噁心老頭再禍害下一個人」、「下次不嫌麻煩的話請直接報警，不要讓這種人逍遙法外」、「一定要報警 」。

阿貝今日上午11時許跑到北市警局中正一分局忠孝西路派出所，事後得知案發地點管轄派出所為大同分局建成派出所，中午12時許轉往建成派出所提出告訴。

據悉，阿貝16日下午1時許在台北地下街拍影片介紹冰店，卻遭坐著輪椅的老人襲胸，事後感到噁心不舒服，檢視影片後也確認並決定提告。

目前警方掌握相關襲胸嫌犯特徵，疑似襲胸的輪椅的老人穿著藍色外套、灰白色長褲，輪椅旁還有紅色拐杖，當時身邊還有2名疑似看護的人員旁同，警方將依據時間點調閱監視器釐清犯嫌身份。

ET快訊
韓性感女優陳屍住處！曾拍「尺度極高」片　逼和街友做愛
周杰倫喊8月空下來　蔣萬安回應了
快訊／國家警報響！大雷雨灌4縣市　2地暴雨告警
徐乃麟出國「絕不吃海鮮」！原因超恐怖：得一次教訓會害怕
龍天翔帶伴手禮赴派出所道歉　被警察兒念了一頓
衛生紙包麥脆雞模擬砍人！中捷男開庭喊：出獄會繼續殺人
正妹YTR到警局了！提告性騷擾　警調監視器追人

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

中捷砍人兇嫌今起訴　長髮哥回憶：他情緒平穩但表情不滿

醫院門外傳碰一聲！4m長水管擊落2騎士　6護理師衝出跪地救人

龍天翔酒醒了！帶伴手禮赴派出所道歉　曝被警察兒念了一頓

衛生紙包麥脆雞模擬砍人！中捷男開庭喊：若有機會出獄會繼續殺人

北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」　死者家屬氣炸

仁德護專疑現「雞塊大盜」！學生嚇壞　校方否認了：後龍沒麥當勞

快訊／新北連環撞！貨車檳榔攤前卸礦泉水被追尾　驚險畫面曝

快訊／台南永康工廠火警！廠房狂冒黑煙　3樓疑有人受困

林肯大郡倒塌纏訟27年！求償3億到更五審　僅判賠12住戶1149萬

「根本沒打掃」騙國軍桃園醫院清潔費146萬...超劣合作社4人起訴

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

唐治平現身宜蘭「狂晃頭」　在頭城被警關切大聲吼罵

全新小黃裝安卓主機突竄火　中控台全毀！運將這下心碎了

兒主動提外宿嬤家2天　和媽18相送→反悔大哭

謝金燕《浪姐5》直播飆唱〈練舞功〉　　超穩舞台嗨翻：希望大家記得我！

2國中生帶網紅專業導覽彰化　1日跑13景點還有「清涼公廁」

中捷砍人兇嫌今起訴　長髮哥回憶：他情緒平穩但表情不滿

醫院門外傳碰一聲！4m長水管擊落2騎士　6護理師衝出跪地救人

龍天翔酒醒了！帶伴手禮赴派出所道歉　曝被警察兒念了一頓

衛生紙包麥脆雞模擬砍人！中捷男開庭喊：若有機會出獄會繼續殺人

北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」　死者家屬氣炸

仁德護專疑現「雞塊大盜」！學生嚇壞　校方否認了：後龍沒麥當勞

快訊／新北連環撞！貨車檳榔攤前卸礦泉水被追尾　驚險畫面曝

快訊／台南永康工廠火警！廠房狂冒黑煙　3樓疑有人受困

林肯大郡倒塌纏訟27年！求償3億到更五審　僅判賠12住戶1149萬

「根本沒打掃」騙國軍桃園醫院清潔費146萬...超劣合作社4人起訴

楊女亂爆豪宅搞詐賭遭判刑！　徐乃麟發聲捍衛清白「願和解原因曝光」

王彩樺大開深V雙球掉出！　「開衩到臀部」激辣模樣曝光

養一頭牛虧2.2萬元！陸牛肉價格大跳水　養殖戶：還不如當外送員

別把關係搞砸！用「漸行漸遠」的心態　慢慢遠離不適合的人

朱立倫嗆賴清德是鬥雞　「卓榮泰不接受覆議案失敗就必須下台」

高人氣《劇場總集篇 孤獨搖滾》7月上映　豪華特典台灣也能入手

中捷砍人兇嫌今起訴　長髮哥回憶：他情緒平穩但表情不滿

英格蘭歐國盃狂射12次0進球　球迷看到睡著怒拿酒杯砸主帥

俄烏「交換戰俘各90人」　近5個月來最大規模

俄羅斯、北韓越麻吉　恢復直達列車

娃們婚禮表演滑步車進場　帥氣過彎賓客驚喜歡呼！

社會熱門新聞

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

太陽花女神劉喬安復活！　瞎扯「讓世界上架台灣」連環騙

龍天翔酒後不付車資　遭警壓制管束

即／楊梅天成醫院爆偷拍　變態職員健檢中心廁所裝針孔

新北男墜樓撞到路過女　男無呼吸搶救

開槍影片曝光！黑衣光頭男換彈匣「狂轟招待所20槍」

女遭迴轉車輾斃　家屬：散步竟喪命

小三寄梨子來家裡　人妻驚覺暗示求償百萬

獨／台中著名「安妮公主花園」火災

即／北市52歲副分局長突昏迷　裝葉克膜搶命

更多熱門

相關新聞

正妹YTR北車地下街被襲胸！網認出地點驚

正妹YTR北車地下街被襲胸！網認出地點驚

正妹YouTuber阿貝日前在台北地下街拍片，被一位坐輪椅的老伯襲胸，過程全都被錄下，令她直呼，「遇到這麼一個噁心的人，加深了我對北車不好的回憶。」影片引發議論，就有網友也嘆，「之前我到北車都不愛進地下街，快逃」、「北車很多鹹豬手，請注意。」

正妹YTR阿貝地下街遭襲胸　警籲快來報案

正妹YTR阿貝地下街遭襲胸　警籲快來報案

輪椅男「突伸龍爪」襲胸！正妹YTR公布正面照

輪椅男「突伸龍爪」襲胸！正妹YTR公布正面照

老人逼讓座…拐杖插女孩雙腿間來回橫掃

老人逼讓座…拐杖插女孩雙腿間來回橫掃

千萬科技YTR認可「打了世界級廣告」電腦店回應了

千萬科技YTR認可「打了世界級廣告」電腦店回應了

關鍵字：

YouTuber阿貝性騷擾

讀者迴響

熱門新聞

張書偉賣掉17年婚前房！婚後帶謝京穎龜山租房

正妹YouTuber「北車地下街」被襲胸！　老色狼被錄下

台中男離奇「受困地下」快一周！警消挖路2hrs救人

台女帛琉觀光　遭海關檢查私密處

台北妹子下體除毛遭性侵！做一半遭逞慾

周杰倫金智媛現身　警車撞上900萬豪車

保姆狠心虐童被逮　本尊曝光像極韓系美女

好多人咳嗽！　醫示警「有7症狀」別拖了

逛小北百貨！他正在找東西「店員忽然廣播」　驚呆萬人

超商茶葉蛋降價了！單顆9元有找

愛孫失蹤114天嬤求助　警查出他出境泰國

3台灣人在柬埔寨被抓！姓名、長相全被公布

輪椅男「突伸龍爪」襲胸！正妹YTR公布正面照

即／網紅涉毒被抓！住家疑抄出毒品

無糖手搖飲暗藏「熱量陷阱」！減重醫示警

更多

最夯影音

更多

周杰倫「8月空下來了」演唱會有譜？　在等大巨蛋：趕快回覆我

夫妻對拜頭低就管錢　職軍尪秒趴下不退讓

小S久沒愛愛：那個都換好幾個　是金智媛粉絲求記者「拿立牌合照」

3台灣人在柬埔寨被抓 恐終身監禁｜20240625 ET午間新聞

金智媛趁空送粉「臉頰愛心」超Q　千人擠爆東區她聽尖叫害羞惹

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

納涼一夏！新聞雲APP會員獨享

新聞雲APP會員超狂住宿優惠！豪華露營1泊2食3千有找！下載ETtoday APP立享好康！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面