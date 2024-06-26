「dtto friends主題快閃店」將開幕！135公分巨大蛋糕超好拍

▲全新主題快閃店dtto cafe宣佈開幕。（圖／Dcard提供，下同）

生活中心／綜合報導

深受年輕世代喜愛的原創IP「dtto friends 」，其主題快閃店 dtto cafe要開幕啦！從2024年6月29日至9月8日，將於台北松菸文創園區北向製菸工廠擴大舉辦，其中包含咖啡廳外觀互動牆、dtto friends咖啡甜點店長拍照區等，現場還有超過50款主題限定的甜點造型商品亮相。

dtto cafe快閃店有五大亮點，包括松菸最可愛的「打卡座位」、與咖啡甜點店長互動、高達 135 公分巨大實體蛋糕佈置、dtto cafe 巨型菜單互動區以及首度推出的「療癒甜點區」。其中，療癒甜點區不僅有飄浮冰咖啡、造型餅乾義大利霜淇淋，更推出全新開發的特殊口味大蒜雞蛋糕。

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此外，dtto cafe還首度推出超過50款甜點造型主題限定的商品，包含角色搥背棒、Hoya好鴨、Saugy 腸太郎花朵娃娃、軟Ｑ趴姿娃娃以及巨型100cm Saugy腸太郎娃娃等。

值得一提的是，dtto friends快閃店以夏天最受年輕世代喜愛的「韓式咖啡廳風格」為主題，結合「互動拍照」、「限量商品」與「味蕾饗宴」三大元素，讓粉絲們在炎炎夏日中找到最新的打卡熱點。