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2024全球奢華生活最貴城市　新加坡蟬聯第一、台北第13

▲▼ 新加坡,魚尾獅。（示意圖／CFP）

▲新加坡蟬聯榜首，透過保持政治經濟穩定聲譽及親商環境，持續吸引超級富豪前來。（示意圖／CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

瑞士寶盛銀行（Julius Baer）25日發布「2024年全球財富及高端生活報告」（Global Wealth and Lifestyle Report），由新加坡連續第2年奪冠，成為全世界最昂貴的城市，接著依序是香港與倫敦，台北則是全球第13貴城市。

聯合早報、The Edge Singapore報導，這份報告列出全球25個城市的20種奢侈品與高端服務價格走勢，包括住房、車子等奢侈生活項目，並在今年2、3月期間針對家庭資產100萬美元以上的高淨值人士進行調查。依據調查結果，以下為全球15大奢侈生活最貴城市：

1.新加坡
2.香港
3.倫敦
4.上海
5.摩納哥
6.蘇黎世
7.紐約
8.巴黎
9.聖保羅
10.米蘭
11.雪梨
12.杜拜
13.台北
14.雅加達
15.邁阿密

瑞士寶盛認為，新加坡蟬聯榜首，這代表新加坡透過保持政治經濟穩定聲譽及親商環境，持續吸引超級富豪前來，奢侈品平均價格幾乎沒有變化，也擁有低犯罪率、良好的大眾運輸工具。

香港的名次比去年上升一名，成為今年的第二名，律師費全球最貴，買豪宅的成本位居世界第二高；倫敦同樣上升一個名字，原因是英鎊匯率走強。上海今年則是退後一名至第4名，原因可能與房地產市場有關。台北去年排名第8，今年退至第13名。日本今年的排名為第23名，主要是日圓匯率走貶。

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