北市清潔隊員3打1遭反殺雙亡！他辯「我是自衛」　死者家屬氣炸

記者黃宥寧／台北報導

染血友誼！北市59歲王建明與高姓兒時玩伴在大同清潔隊上班，2人因細故心存不滿，高撂李男、廖男持刀與警棍找王談判，王男見3打1情況，拿出折疊刀揮砍，釀高、廖傷重身亡，險喪命的王男被依殺人罪起訴羈押至今。士林地院今開庭，王氣虛說「我沒殺人，是他們計畫要殺我」，死者家屬怒吼「避重就輕，只想脫罪」。

身形瘦弱的王嫌開庭時，一度對法官問題則以「蛤？聽不懂、聽不到」忽悠，其法扶律師滕孟豪解釋，被告從一週前在獄中不吃東西，狀態不是很好，法官經詢問王的狀況後繼續開庭。

▼北市王建明持刀揮砍高姓兒時玩伴及其廖姓友人。（資料圖／記者邱中岳翻攝）

王有氣無力說，「我沒有殺人，當時自己也是休克被急救，是他們計畫殺我」，法官反問「休克前有持刀攻擊嗎？」王回「天色昏色，當下整個人傻掉，來一個人就持刀甩過去」，並解釋當天以為是高男要幫忙去掃地，當下是出於防衛自己，後來才知道2人死亡。

其辯護律師表示，當天廖姓死者持警棍，高男持2把水果刀，被告身受足以致命之刀傷，若被告當時並未防衛，極有可能當場遭擊殺，而被告也因失血過多休克，另廖姓死者受傷為大腿、臀部，顯見被告無殺害其意思，縱然成立犯罪，就廖姓死者部分主張為傷害致死；高姓死者起訴殺人罪雖不爭執，則爭執高男死因有毒品反應，可見案發前長期吸毒引精神狀況不佳，認有調查證據必要。

▲王建明持刀刺殺2人，連兒時玩伴也命喪刀下。（資料圖／記者黃宥寧攝）

公訴檢察官回，本件起訴王建明而非高男，著重於起訴被告罪責是否成立，而非深究被害人生活習慣是否符合一般社會可容許價值，且縱相驗報告可顯示高死亡有毒品反應，但無顯示是長期吸毒或是此單一吸毒行為，認無調查必要。

坐在旁聽席的廖姓死者胞兄怒轟，只會避重就輕，弟弟明明是要當和事佬，沒想到卻被殺，從監視器看得出，王一路殺到馬路，還把人抓回來繼續殺，更忍不出情緒嗆「會刺青的人心思縝思，不是好人，只想脫罪」，本來跟弟弟一起做布袋戲，弟弟走了，根本沒辦法賺錢。

高姓胞兄理性說「這是一個悲劇，3人都是社會底層」，而整起命案到底是誰先發起攻擊，值得檢辯釐清；高姓胞姊不斷哽咽落淚無法表達意見。

法官最後問有沒有和解，王嫌則回「道義上要賠，但我沒有錢賠」，並著急問「啊！我可以交保嗎？」其律師小聲告訴他「下午才要開庭決定」。