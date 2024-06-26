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社會 社會焦點 保障人權

快訊／中捷隨機砍人案！3刀男殺人未遂罪起訴　英雄長髮哥回應了

▲▼長髮男許瑞顯穿著魔物獵人的聯名款羽織，希望替宅宅平反 。（圖／記者游瓊華攝）

▲中捷隨機砍人案！護專生遭殺人未遂起訴，長髮哥許瑞顯表示，希望兇嫌得到應有的懲罰，更要為自己的行為負責 。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

屏東洪姓護專生上月21日帶著3把刀搭上台中捷運在車廂內，無差別揮刀攻擊，結果遭乘客聯手制止，但乘客許瑞顯（長髮哥）以及一名呂姓高中生都被砍傷送醫；台中地檢署調查後，認為洪男有目的、規劃性地，特意選在鄭捷10周年犯案，且犯案時「心智正常」，今依殺人未遂罪嫌等起訴他。對此，遭砍傷的許瑞顯表示「希望兇嫌得到應有的懲罰，兇嫌也要為自己的行為負責，一切都尊重司法，感謝大家關心」。

許瑞顯在中捷案是第一個出手阻擋洪男之乘客，即便被砍到血流如注，讓奮力抵抗，被稱為中捷英雄。許瑞顯因其英勇行為，日前在台中市政府接受市長盧秀燕表揚，當時還引用動漫《葬送的芙莉蓮》名句「如果是欣梅爾的話，他一定也會這麼做的」，其英勇行為還直接紅回日本。

▲▼洪男在中捷持刀傷人 。（圖／翻攝臉書）

▲洪男在中捷持刀傷人，遭警方依照殺人未遂起訴。（圖／資料照片）

根據檢方調查，洪男因對社會不滿，4月份就開始預謀規劃，「藉由殺人讓全國民眾看到自己」，所以選定於大眾捷運車廂內犯案，原本是想在5月20日北上台中捷運站持刀殺人，但發現隔天、21日就是為台北捷運鄭捷殺人案發生10周年，才決定改在21日動手，更能加強社會大眾對其行兇行為及廢死議題之關注，下定決心後就啟動殺人計畫。

檢方調查，洪男在5月21日上午11時許，自台中捷運水安宮站上車後，以1把菜刀及2把水果刀隨機砍殺車上乘客，致呂姓少年右側胸大肌撕裂傷、右側第三肋骨骨折、右胸刺傷併右胸壁皮下氣腫、斜方肌及右肩肌肉撕裂、右鎖骨骨折、右上臂撕裂傷等傷害；另一名男子許瑞顯則在阻止洪男過程中，遭持菜刀砍殺，造成左臉撕裂傷、上下嘴唇撕裂傷等傷害。

檢方認為，不論是行兇日期、動機、工具等，洪男都是經過深思熟慮，有計畫性、目的性動手，經偵查終結，依殺人未遂、恐嚇公眾等罪嫌，提起公訴，請求法院從重量刑。

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