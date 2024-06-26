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快訊／周杰倫金智媛現身東區代言　警車突倒退撞上900萬邁巴赫

由 @ktc.121 發佈
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記者張君豪／台北報導

台北大安區新光三越Diamond Towers 25日晚間舉辦名牌DIOR台北概念店開幕活動，並邀請知名歌手周杰倫擔任全球品牌代言人、及韓劇「淚之女王」女主角金智媛出席代言，結果今晚活動盛大舉行，21時50分左右，一輛隸屬北市大安警分局新生南路派出所警車到場驅離違停車輛時，警員著急執行勤務，下車時不慎未將車輛排入駐車檔、警車在倒車檔狀態，直接撞上後方主辦單位用來迎賓接送代言明星及出席VIP客戶的高檔Benz Maybach S560高級豪車，該車新車報價逾新台幣900萬元，目前這起車禍大安警分局交通分隊依規定受理。

▲25日21時50分，大安警分局新生所警車取締違停時，車子向後行駛撞上後方高價邁巴赫豪車。（圖／@ktc.121網友授權使用）
▲25日21時時許大安分局新生所警車取締違停，警車卻向後行駛撞上後方高價邁巴赫豪車。（圖／threads@ktc.121網友授權使用）

▲▲25日21時50分，大安警分局新生所警車取締違停時，車子向後行駛撞上後方高價邁巴赫豪車。（圖／記者張君豪翻攝）

▲25日21時50分，大安警分局新生所警車取締違停時，車子突然倒退撞上後方高價邁巴赫豪車。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

大安警方表示，當時新生南路派出所林姓警員（30歲）駕駛警車到忠孝東路三段276巷前執行違停車輛驅離勤務，但警員攔停違規車輛時，疑因未將警車排入駐車檔狀態，也沒有拉手煞車就下車，導致警車在倒車檔狀態慢速行駛，結果導致警車向後滑行，撞到主辦單位承租的後方高檔Benz Maybach S560豪車。警方表示全案依車禍處理流程，由交通分隊警員到場蒐證後，依車禍事故處理流程處理。

▲▲25日21時50分，大安警分局新生所警車取締違停時，車子向後行駛撞上後方高價邁巴赫豪車。（圖／記者張君豪翻攝）

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